Sanremo 2025, Elodie "scappata in camerino": quelle voci di forte malumore...

16 febbraio 2025 a

Il motore di Sanremo è quasi spento. Ultima conferenza stampa e puntata di Domenica In in diretta dall'Ariston a parte. Eppure del Festival di Carlo Conti si parlerà ancora per lungo tempo. Se a trionfare, ieri sera, è stato Olly con la sua "Balorda nostalgia", a far parlare di sè è stata invece Elodie. Il motivo? Pare che dietro le quinte qualche imprevisto l'abbia mandata su tutte le furie. Secondo quanto anticipato dalla blogger ed esperta di gossip Deianira Marzano, la cantante sarebbe apparsa molto nervosa dopo l'esibizione della finalissima. "Un’artista avrebbe pestato involontariamente il vestito a Elodie con il tacco, provocandole uno strappo all’abito", ha rivelato.

Da qui, poi, una serie di eventi poco piacevoli, che avrebbero nell'arco di poco tempo guastato il suo umore. Sempre stando a quanto detto dalla blogger, l'artista romana sarebbe "corsa nel camerino sca**ata e in panico perché doveva uscire da lì a poco". Arrabbiatura e tensione che molti avrebbero letto anche nelle espressioni della cantante alla fine della performance. "La cantante – fanno notare i telespettatori sui social – è entrata sul palco da sola, senza le ballerine che erano previste da scaletta nella sua performance". Ad avvalorare questa tesi contribuisce anche il fatto che Elodie non si sia presentata all’intervista di Rai Radio 2 prevista dopo le esibizioni per tutti i concorrenti.