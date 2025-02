Sanremo 2025, la finalissima parte con Gabry Ponte. Poi Cattelan e Marcuzzi

15 febbraio 2025 a

L'attesa è finita. La finalissima di Sanremo 2025 è iniziata con la techno tarantella di Gabry Ponte "Tutta l’Italia", il brano che è stato scelto anche come nuovo jingle del Festival. In scena alla consolle l’autore. Poi sono entrati in scena i musicisti con tutti gli strumenti della tradizione italiana: chitarra, mandolino e tamburelli, oltre a un nutrito corpo di ballo. Il pubblico dell'Ariston si è scatenato e Carlo Conti, grande padrone della festa, ha sottolineato: "Il Festival ha avuto un ascolto record. E sapete perché? Perché anche ieri sera ci ha guardato tutta ma proprio tutta l’Italia!". Forte apprezzamento per il pezzo del deejay anche sui social, dove un utente, per esempio, ha scritto: "L’orchestra che balla ma diciamoci la verità ovvero che potremmo andare tranquillamente all’Eurovision con ’Tutta l’Italia' e sbancheremmo".

Sanremo vola, percentuali bulgare per i duetti: Conti svetta su Amadeus

La gara è quindi partita con la prima cantante in gara, Francesca Michielin. Presto al fianco di Conti sono arrivati i compagni di avventura che ha scelto per questa ultima serata del Festival. Il primo a calcare il palco dell'Ariston è stato Alessandro Cattelan. Simpatico e brillante, il conduttore ha usato l'arma dell'ironia: "Questo è tutto quello che è rimasto del Dopofestival", ha detto consegnando a Conti il braccio della statua del direttore artistico, che si trovava davanti al glass del Dopofestival e che si è rotta nel corso di una coreografia. In un secondo momento, indossando un lungo e sinuoso abito nero impreziosito da strass e con la schiena scoperta, Alessia Marcuzzi ha fatto il suo ingresso. "Quando sono felice devo avere un contatto fisico con qualcuno", ha confessato la conduttrice prima di abbracciare Carlo Conti sul palco e poi scendere in platea per stringere in un abbraccio Mara Venier.