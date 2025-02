Sanremo 2025, Geppi Cucciari: "Un bacio alla Meloni? Col braccio di Elodie"

14 febbraio 2025 a

E ora la serata di oggi: stasera tocca alle cover con ben 144 artisti presente in totale sul palco, come anticipa il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo; gli ospiti, oltre a Roberto Benigni, saranno Paolo Kessisoglu e sua figlia Lunita. Sul Suzuki Stage ci saranno Benji e Fede. "È la prima volta che sono a Sanremo come co-conduttrice e sono contenta di farlo con Alessandro (Mahmood, ndr), una persona con cui ho scoperto di avere un’alchimia - dice la Cucciari - Co-condurre è più difficile che condurre. Carlo ha detto che Benigni farà un saluto. È un artista incredibile e sono felicissima di salire sul palco dopo lui". Lei, assicura, prima di essere "in quota comica" è "in quota essere umano. Vengo da Rai3, una rete diversa con un pubblico diverso e, dunque, è una sfida diversa. Quando accetti l’invito di un direttore artistico, sei tu che entri nel suo mondo anche se puoi portarci un po' del tuo. Sul palco c’è un’alternanza di vuoti e pieni che si possono riempire con un po' di ingegno e un po' di mestiere".

La comica sarda ha anche risposto con una battuta a una giornalista che ha chiesto se avrebbe salutato la premier Giorgia Meloni: "Con il braccio di Elodie", ha detto Cucciari, strappando una risata. Il riferimento è alla risposta che la cantante ha dato alcuni giorni fa a chi, in conferenza stampa, le ha chiesto se avrebbe mai votato per il partito della presidente del Consiglio. Elodie aveva detto: "Non lo farei neanche se mi tagliassero una mano".