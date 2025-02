Ascolti tv, il Sanremo di Conti procede a vele spiegate: i dati della terza serata

Marco Zonetti 14 febbraio 2025 a

La terza serata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, affiancato ieri sera da Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, ha conquistato una media di 10.404.000 spettatori pari al 59.7% di share. Nello specifico, 13.360.000 pari al 59.8% nella prima parte, 6.484.000 pari al 59.2% nella seconda, e 12.649.000 pari al 52.1% nell'anteprima Sanremo Start. A tarda notte, il Dopofestival con Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli ha segnato il 45.7% pari a 2.016.000 teste. L'anno scorso, la terza serata del festival siglò una media di 10.001.000 pari al 60.1%, ovvero 13.234.000 spettatori pari al 58.1% nella prima parte e 6.436.000 pari al 65% nella seconda. Su Canale5, il Grande Fratello Special condotto da Alfonso Signorini - affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e con la partecipazione di Rebecca Staffelli - sigla invece il 7.7% con una media di 1.230.000 appassionati. Su Rai2, il serial Squadra Speciale Cobra 11 con Erdogan Atalay e Semir Gerkhan ha attratto una media di 274.000 telespettatori pari all'1.7% di share.

Kermesse al centro della rivoluzione digitale

Su Rai3 il film La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler con Bruno Ganz segna una media di 519.000 fedeli pari al 2.4% di share. Su Italia1, il film Harry Potter e l'ordine della Fenice - tratto dai romanzi di J. K. Rowling - con Daniel Radcliffe, Maggie Smith, Rupert Grint ed Emma Watson ha richiamato 741.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio ha informato 583.000 persone pari al 3.3% di share, mentre su La7 lo speciale di Piazza pulita condotto da Corrado Formigli ha raggiunto uno share paro al 2.6% con 612.000 spettatori. Su Tv8, la UEFA Europa League con la vittoria per 4 a 1 dell'Alkmaar Zaanstreek sul Galatarasay A.S. ha siglato l'1.6% di share pari a 373.000 teste. Sul Nove Scintilla - La bellezza non è tutto ha invece divertito 199.000 spettatori pari all'0.9%.

Brunori Sas canta per la figlia. Tony Effe il trapper principino: spazio all'amore

In access prime time, Primafestival 2025 con Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio conquista su Rai1 il 40.9% pari a 8.965.000 affezionati mentre Striscia la Notizia, condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia, ottiene l'8.2% con 2.000.000. Su Rai3, Un posto al sole appassiona il 5.0% della platea pari a 1.231.000 teste. Per quanto riguarda l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sigla l'1.2% pari a 294.000 teste; su Rai3 Marco Damilano con Il cavallo e la torre segna il 4.0% con 908.000 individui all'ascolto; Paolo Del Debbio con 4 di sera raduna il 4.0% nella prima parte con 904.000 e il 2.7% con 683.000 nella seconda; su La7, Lilli Gruber al timone di Otto e mezzo conquista il 5.5% di share pari a 1.321.000 teste.