Brunori Sas canta per la figlia. Tony Effe il trapper principino: spazio all'amore

Una geografia stravolta e il dubbio come unica bussola. Brunori Sas, protagonista e favorito di Sanremo 2025, debutta all’Ariston vestendo prima i panni di padre e poi quelli di artista. Con un testo fitto e un sentimento mai diluito, che sfugge alla pianificazione e si scontra con gli spigoli della genitorialità, il cantautore si mette a nudo e dà voce all’amore per la sua piccola Fiammetta. La parola, che in questa rubrica è in primo piano, diventa per lui l’unità utile a ridisegnare un mondo nuovo. Un sottosopra in cui ci si può orientare solo attraverso la lunghezza dei riccioli della figlia che crescono e tengono traccia del tempo che corre. La paura di non riuscire a contenere un moto d’animo per natura imprevedibile sgorga dalla penna di Brunori, che poi esplode sul ritornello e tocca le corde più profonde degli ascoltatori. «Che tutto questo amore io non lo posso sostenere. Perché conosco benissimo le dimensioni del mio cuore. E posso navigare anche in assenza di stella polare», intona nel brano «L’albero delle noci». E la platea si abbandona a un applauso liberatorio.

Coperti i tatuaggi e abbandonate le sbavature del trapper che con la Dark Polo Gang infiammava folle di ragazzini, Tony Effe buca invece la crosta esterna (quella del duro) e firma uno stornello che parla di Roma e della romanità. «Nun conta niente si crolla er monno. Io m'aricordo solo di te», dice, rivolgendosi a una figura femminile non meglio specificata. Poi, sui social, si presenta così: «Come mamma m’ha fatto». Le rumorose polemiche scoppiate a Capodanno, quando Tony è stato escluso dal Concertone della Capitale, sono già un lontano ricordo. Il boom delle richieste a San Gregorio Armeno per la statuina che lo ritrae, invece, è una novità. «Ma che fatica riprodurre tutti i suoi tatuaggi», scherza lo scultore napoletano Marco Ferrigno, non tenendo però conto della metamorfosi dell’artista da ragazzo urban a principino. Nicolò Rapisarda, questo il vero nome del concorrente del Festival, lascia la spocchia a casa (per fortuna) e porta il pubblico dalla sua parte proprio rinunciando a impalcature inutili. Il cantante si presenta agli incontri con le patch per le occhiaie sul viso e indossando ciabatte e vestaglia, ma si rincorrono voci di mazzi di rose rosse comprati per la fidanzata Giulia De Lellis (alla quale probabilmente sussurrerà strofe romantiche).