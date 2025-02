Sanremo 2025, la verità sul video di Papa Francesco: chi conferma la versione di Conti

Francesco Capozza 13 febbraio 2025 a

a

a

La polemica nata dopo il videomessaggio di Papa Francesco nella prima serata del Festival di Sanremo è stata stroncata sul nascere da Carlo Conti. Il direttore artistico e conduttore del Festival ha ripercorso le tempistiche con cui egli stesso avrebbe tentato il colpaccio (poi riuscito) durante la conferenza stampa svoltasi ieri mattina. Il Tempo è in grado di affermare che quanto detto da Conti è vero, perché ce lo ha confermato direttamente l’altra parte in causa, cioè colui che ha girato quel video: Padre Enzo Fortunato.

"Musica strumento di pace": il videomessaggio a sorpresa del Papa

Padre Enzo, che abbiamo interpellato telefonicamente, ha risposto dandoci tempi e modalità che hanno portato egli stesso a realizzare, con il proprio smartphone, il videomessaggio del pontefice per il Festival della canzone italiana. La polemica rilanciata da Dagospia è quindi totalmente smentita anche dalla fonte più autorevole vaticana in questo specifico caso e stronca sul nascere anche i dubbi sulla effettiva discrepanza tra le condizioni di salute odierne di Papa Francesco rispetto a quanto visto martedì da milioni di italiani.

Conti chiude il caso del videomessaggio del Papa: "Siamo alla fantascienza"

Padre Fortunato ci assicura che «il video è stato registrato da me nel primo pomeriggio di sabato 1° febbraio a Santa Marta; con me era presente anche il dott. Aldo Cagnoli, che il pontefice conosce molto bene da anni». Padre Enzo conferma anche che la richiesta di Carlo Conti gli era pervenuta «nella seconda metà di gennaio e ho subito ritenuto opportuno sottoporla direttamente al Santo Padre». Inoltre, nel presunto scoop di Dagospia, si faceva riferimento alle dimissioni rassegnate tre giorni fa da Padre Enzo dal suo ruolo di Responsabile della comunicazione della Basilica di San Pietro, e anche per questo c’è una spiegazione. Padre Fortunato è stato nominato da Papa Francesco Presidente del comitato per la Giornata Mondiale dei bambini e lo stesso Cagnoli ne è divenuto Vicepresidente. Caso chiuso, l’udienza è tolta.