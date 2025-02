Sanremo 2025, le pagelle dei look: Giorgia nude, Gaia gotica, Achille Lauro in frac

Katia Perrini 12 febbraio 2025 a

Fuori gara ma glamour da morire. Noa a pieni voti per la sua scelta semplice ma d’effetto (pantalone nero e blusa candida di pizzo). Super promosso in oro totale Jovanotti. Conti in smoking d’ordinanza. Per il resto nella prima serata di Sanremo svetta Giorgia, in Dior.

Graffiante. Gaia e il look «neutro» che di minimal ha poco. L’abito bustier superscollato e lungo, color pelle, è intrecciato dietro. Il guanto metallico incute timore. A sorpresa. Voto 8



Nero su nero. Francesco Gabbani non osa ma è elegante, pur senza cravatta, con la giacca-tuxe do puntellata di cristalli. Da sera. Voto 6



Come uno sposo. La camicia, si sa, non va più di moda. Rkomi lo sa. E segue il trend. Più estivo che invernale. Fuori stagione e fuori misure (pantaloni e maniche). Voto 4



Ballo al castello. Noemi va sul sicuro con la sua gonna a sirena nera di raso con tanto di coprispalle-strascico scenografico bianco. Voto 8



Wonderwoman. Un fiume di paillettes - come Antonella Clerici ama sul palco di Sanremo - e un po’ di nude look tra scollatura e gambe. La salva solo l’ironia... Voto 3



Capitan Harlock. Irama in cappotto stile militar-cartoon. Con spogliarello di bicipite incluso. Voto 2



Too much. La casa delle bambole. Lui domatore, lei bambola di pezza (con un trucco imbarazzante). Tra pizzi e volant, il look di Coma Cose è vintage nella filosofia tutta Micheliana (i due sono fimati Alessandro Michele per Valentino). Voto 6



Naif. Uno di quei completi che vedi all’Ariston e mai più. Simone Cristicchi sceglie un abito color vinaccia con applicazioni di pizzo nero e strass. Voto 4



Da passerella. In tuta. Scelta mai vista per Marcella Bella in un pezzo unico pantalone che sottolinea le forme e si illumina di lamè oro sopra. Giusto per lei. Voto 6



Damerino. La svolta di Achille Lauro. Il colpo di scena è che non ci sono colpi di scena. Rivoluzione in frac (firmata Dolce e Gabbana). Voto 6



Nude. Sotto culotte e reggiseno. Sopra sottoveste trasparente e piccola cintura in vita. Insolito per Giorgia. Ma perfetto. Voto 9



Seconda pelle. Rose Villain lascia poco all’immaginazione. In rosso incollato addosso. Sexy. Voto 5



Cioccolatino. Elodie in versione metallizzata non convince. Morticia nello Spazio. Voto 5