Lazza in concerto a Roma: chi saranno i superospiti sul palco

Carlo Antini 29 gennaio 2025

Re Mida. Lazza ha ridefinito i confini della trap. Ha infranto record di vendite e streaming trasformando l’album «Sirio» in una pietra miliare del genere con cui ha conquistato il Disco di Diamante. Proprio come la forma del palco che verrà montato giovedì sera al Palazzo dello Sport dell’Eur, studiato per offrire una visuale perfetta da ogni angolazione. «Lo pensavo da un po’ di tempo - spiega Lazza - e sono contento che siano riusciti a realizzarlo come lo avevo in mente. Sapevo che stavano per certificare il Disco di Diamante e mi sono detto: perché non farlo proprio con questa forma?». Con lui sul palco non ci sarà una band «ma forse la rivedremo- assicura- Stavolta è quasi come Spotify, però dal vivo». Lazza si è rimesso in gioco con l’album «Locura», già certificato triplo Disco di Platino. «È un bel periodo. Mi sto godendo i frutti di un album difficile da realizzare venendo da Sirio che ha fatto risultati impensabili. Sono contento ma rotto fisicamente: con tutti questi brani in scaletta, a livello vocale arrivare alla fine è devastante e un’ulteriore messa alla prova per me». Oltre 2 ore di musica e una scaletta di 39 brani in cui non potranno mancare «Re Mida», «Certe cose», «Molotov», «Abitudine», «Bon Ton» e «Cenere». E ancora «Gucci Ski Mask», «Canzone d’odio», «Uscito di galera», oltre a una versione acustica di «Buio davanti» eseguita col suo insegnante di pianoforte, Aleksander Zielinski. Il tutto condito da una lunga schiera di super ospiti sul palco tutti da scoprire.

Le date nei palazzetti sarebbero partite già alla fine del 2024 ma, 2 mesi fa, Lazza è diventato papà del piccolo Noah avuto dalla compagna Greta Orsingher. «Devo gestire un po’ i tempi - ammette - Il bambino è piccolo e tutte le attenzioni sono rivolte a lui. Lo vorrei portare con me ma è davvero troppo piccolo. Mia mamma, invece, viene a tutte le date». E questo è solo l’inizio. Venerdì scorso al Forum di Milano c’era la squadra del Milan quasi al completo (Davide Calabria, Theo Hernandez, Camarda e Loftus-Cheek) con tanto di polemiche col mister Conceição. Dopo il live romano, ad aprile partirà per l’«European Tour 2025»: Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Bruxelles, Berlino, Amsterdam, Stoccarda, Zurigo, Vienna e Monaco. Fino al gran finale estivo negli stadi: 5 luglio a Lignano Sabbiadoro Stadio Teghil e 9 luglio a San Siro. «È un bene che la scena rap si stia prendendo gli stadi - conclude - Quando ho iniziato a fare concerti pregavo che ci fossero 100 persone e oggi ci metto la stessa enfasi del passato. Vuol dire che le cose sono cresciute e, per il genere che faccio, sta andando sempre meglio». Il futuro lo sogna ancora più in grande: «Gli stadi li immagino pieni, cercheremo di fare per 10 quello che stiamo facendo con questo tour». Intanto è scattato il conto alla rovescia per Sanremo dove Lazza parteciperà alla serata delle cover duettando con Emis Killa sul brano «100 messaggi». Il televoto è avvisato.