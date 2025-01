Ascolti tv, De Filippi sempre la regina del sabato sera. Liorni cala ancora

Marco Zonetti 26 gennaio 2025 a

Sabato sera televisivo, quello di ieri 25 gennaio 2025, all'insegna di una nuova sfida tra Ora o mai più su Rai1, condotto a partire da questa edizione da Marco Liorni, e C'è posta per te con Maria De Filippi su Canale5.

La classifica della terza puntata di Ora o mai più ha visto svettare ancora una volta Pierdavide Carone, seguito da Antonella Bucci, Matteo Amantia Sugarfree, Loredana Errore, Valerio Scanu, Pago, Anonimo Italiano, Carlotta. Rispettivamente abbinati ai coach Gigliola Cinquetti, Raf, Alex Britti, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Rettore. Ospiti di Maria erano invece Annalisa e l'attaccante del Milan Álvaro Morata.

Chi ha vinto la serata? Presto detto. Ora o mai più ha totalizzato una media di 2.290.000 spettatori pari al 16.8% di share (in ulteriore calo rispetto a sette giorni fa), mentre C'è posta per te ha siglato una media di 4.461.000 affezionati pari al 29.7%, di nuovo programma più visto in prima serata.

Quanto agli altri programmi in prime time, su Rai2 il telefilm S.W.A.T. con Shemar Moore e Jay Harrington ha raccolto complessivamente il 4.7% di share pari a una media di 845.000 spettatori (per la precisione, il 4.5% pari a 831.000 spettatori nel primo episodio intitolato In ostaggio e il 5.0% con 859.000 nel secondo dal titolo Voci).

Su Rai3, il film di animazione in prima visione Tv Anna Frank e il diario segreto, diretto da Ari Folman, ha segnato il 2.2% pari a 385.000 individui all'ascolto.

Su Rete4, il film di Steven Spielberg Schindler's List - La lista di Schindler, con Liam Neeson e Ralph Fiennes, ha radunato una media di 839.000 spettatori pari al 5.5%.

Su Italia1, il film di animazione Kung Fu Panda 3 ha divertito il 4.2% della platea pari a 742.000 spettatori.

Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha coinvolto il 5.9% della platea pari a 1.048.000 spettatori. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno siglato una media di 309.000 teste pari all'1.8% di share, e sul Nove Accordi & Disaccordi condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, ha conquistato il 2.9% di share pari a 480.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista il 30.6% di share con 5.717.000 spettatori, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si porta a casa il 14.8% pari a 2.774.000 affezionati.

Per l'approfondimento, sempre in access, su Rai2 Tg2 Post ha segnato l'1.9% pari a 354.000 spettatori mentre su Rai3 La confessione con Peter Gomez ha segnato il 5.1% pari a 923.000 spettatori (Finale: 4.4% - 824.000). Su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra, con 4 di sera Weekend, totalizzano il 5.1% con 929.000 teste nella prima parte e il 4.0% con 751.000 nella seconda.