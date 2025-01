Domenica In, cambia tutto? Bomba sul dopo Mara Venier: chi va al suo posto

Francesco Fredella 25 gennaio 2025 a

L'indiscrezione, in queste ore, corre sui giornali. E si parla di Fanta-tv. Il programma al centro del possibile turn-over è Domenica in, leader di ascolti con Mara Venier. Lei è la regina di quel programma, che edizione dopo edizione ha cucito addosso a sé come un abito di alta sartoria (gli ascolti la premiano). Da tempo si parla di un possibile avvicendamento, ora Fanpage racconta che, se la Venier dovesse decidere di fermarsi, alla prossima edizione ci sarebbe un nuovo conduttore: il bravissimo Alberto Matano.

Uomo di punta di Rai1, volto di Ballando con le stelle. Cintura nera di ascolti. Proprio lui, a questo punto, potrebbe essere l'uomo giusto al momento giusto. Tuttavia resta un rebus: resterà alla conduzione di Vita in diretta? Oppure la Rai ha preparato il piano B? Ipotesi. Fanta-tv. Per adesso.

Secondo la ricostruzione di Fanpage, si legge: “Questa volta Mara Venier sembra fare sul serio. Lei lo ha ribadito anche quest’anno e, dovesse essere così, toccherà fare i conti con una questione spinosissima, quella della successione. Il tema è ancora un tabù, ma ai piani alti della Rai, naturalmente, se ne sta già parlando“. I prossimi mese saranno cruciali per i palinsesti televisivi.