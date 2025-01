Mara Venier resta senza Toni Servillo: "Ma era arrabbiato?". Poi la telefonata...

13 gennaio 2025 a

Fuoriprogramma a Domenica In. Toni Servillo, la cui presenza era prevista in scaletta insieme a quella di Ficarra e Picone per il lancio del nuovo film di Roberto Andò "L’abbaglio", non si è presentato in studio. Dopo i primi minuti di disorientamento, Mara Venier ha chiesto spiegazioni al duo comico. "Era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi sulla scaletta, non poteva rimanere oltre", ha allora spiegato Ficarra. "Ci teneva tantissimo e non mancherà di tornare. Ci sono state incomprensioni di orario. Tra meno di un'ora ha uno spettacolo al teatro Argentina", ha aggiunto. La conduttrice di Rai 1 ha cercato di rimettere insieme i pezzi e di capire realmente cosa fosse successo dietro le quinte.

Un po' amareggiata e dispiaciuta, Venier ha preso il microfono e ha espresso il suo punto di vista: "Pensavo dovesse andare via per le 16.15, invece erano le 15.45. Mo’ vado al teatro Argentina e lo aspetto all'uscita. Ma era arrabbiato? Speriamo di no". Quindi il colpo di scena. Alla padrona di casa è stata annunciata la presenza di Servillo al telefono. "Io ti chiedo scusa, c’è stato un errore di comunicazione, è colpa mia. Ti chiedo scusa. Toni, stiamo parlando di te", ha scanndito Venier. Servillo ha replicato con gentilezza: "Mara, ciao, non fa niente. A me dispiace molto, ma tra meno di un’ora ho lo spettacolo a teatro. Ci sarà un’altra occasione. A presto", ha scandito alla cornetta.