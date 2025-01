Ascolti tv, Guaccero e Nek formidabili. Cresce FarWest e bene Quarto Grado

Marco Zonetti 18 gennaio 2025 a

Gli ascolti di ieri, venerdì 17 gennaio 2025, hanno visto, in prima serata, la seconda puntata di Dalla strada al palco, promosso a partire da questa stagione su Rai1 e condotto da Nek e Bianca Guaccero, conquistare una media di 3.003.000 spettatori pari al 19.9% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 il secondo appuntamento con Io Canto Senior con Gerry Scotti sigla invece una media di 1.855.000 individui all'ascolto pari al 13.4%, in calo rispetto alla settimana scorsa. Su Rai2, il finale dell'anime Goldrake U ha segnato il 2.0% pari a 347.000 spettatori. Su Rai3 FarWest con Salvo Sottile ha siglato una media di 640.000 spettatori pari al 4.0% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Rete4, Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1.157.000 spettatori pari all'8.3%. Su Italia1, il film d'azione franco-americano Transporter: Extreme con Jason Statham e Alessandro Gassman ha ottenuto l'8.3% di share pari a 1.508.000 teste, terzo programma più visto in prima serata.

Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi conquista il 6.0% pari a una media di 801.000 spettatori. Su Tv8 Cucine da incubo Italia con Antonino Cannavacciuolo ha coinvolto il 2.6% della platea pari a 415.000 individui all'ascolto, e sul Nove I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone ha divertito una media di 515.000 teste con il 2.8% di share. In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato il 29.3% con 6.114.000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha conquistato il 14.3% con 2.995.000. Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.3% pari a 1.533.000 irriducibili. Quanto all'approfondimento: su Rai1 Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti raggiunge il 25.6% con 5.183.000 individui all'ascolto; su Rai2 Manuela Moreno con Tg2 Post totalizza il 2.2% pari a 460.000. Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 raduna il 5.4% pari a 1.117.000; su Rete4, Paolo Del Debbio con 4 di sera sigla il 4.7% pari a 972.000 nella prima parte e il 4.3% con 897.000 nella seconda. Su La7, Lilli Gruber con Otto e mezzo sigla il 7.9% con 1.652.000 teste.