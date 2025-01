Tra relax e benessere nasce Il Festival dei Sogni

17 gennaio 2025 a

Un sogno diventa realtà anche nel 2025. Il Festival dei Sogni di Sanremo ha l'obiettivo di offrire ai partecipanti del Festival di Sanremo una vera e propria oasi di relax e di benessere nella splendida cornice del Grand Hotel Des Anglais che è il rifugio in cui estraniarsi dal contesto nevrotico del Festival e ricaricare le proprie energie. La Somnia Aura SPA nella settimana del Festival diventa la casa del Festival dei Sogni e per l ’occasione assume una nuova veste fatta di colori e di allestimenti brandizzati, un luogo dove gli ospiti vengono immersi, avvolti e accolti da un personale altamente qualificato. Madrina dell’inaugurazione sarà Anna Falchi. Il progetto prevede di collaborare con svariati media proponendo anche a giornalisti e blogger di sottoporsi ai trattamenti estetici per raccontare la loro esperienza sui propri canali di comunicazione. Tra le novità, inoltre, c’è la suggestiva Infinity Room. Al suo interno sarà previsto un grande ledwall ed un piccolo palco. Sarà questa la postazione MultiMedia utile per presentare gli ospiti, raccontare storie, conoscere produzioni letterarie o posizionare Radio e TV che potranno raccontare il Festival deiSogni e commentare il Festival di Sanremo.

Tra le iniziative pensate per animare i locali non poteva mancare uno spazio dedicato alla musica. Ecco allora il contest musicale per i giovani emergenti che arriveranno da tutta Italia dopo la selezione fatta sui canali social di Music Social Machine. Da martedì 11 febbraio a giovedì 13 la mattina e il pomeriggio i cantanti/musicisti proporranno i loro show case e saranno giudicati da una commissione interna alla In Room. I vincitori di giornata guadagneranno l’accesso alle finali di venerdì 14 quando la giuria si arricchirà di giornalisti radio e TV e potranno vincere un ingresso nella SPA dei Sogni, oltre ad altri premi offerti dagli sponsor del Festival.