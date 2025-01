Ascolti tv, il ritorno di C'è posta per te fa il botto e affonda Liorni

Marco Zonetti 12 gennaio 2025 a

Sabato sera televisivo, quello di ieri 11 gennaio 2025, che vede protagonista in prime time una sfida tutta nuova. Su Rai1 ha infatti esordito la nuova stagione del programma Ora o mai più, condotto a partire da questa edizione da Marco Liorni, mentre su Canale5 è ricominciato C'è posta per te con Maria De Filippi.

Ad affiancare Liorni, in qualità di giudici e coach: Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Raf, Rettore, Patty Pravo, Marco Masini, Riccardo Fogli, Rita Pavone. E in veste di concorrenti e in ordine di classifica provvisoria: Matteo Amantia (vincitore della serata), Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Carlotta, Pago, Loredana Errore, Anonimo Italiano, Valerio Scanu. Ospiti di Maria erano invece lo chef Antonino Cannavacciuolo e l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic.

Chi ha vinto quanto ad ascolti Tv? Presto detto. Il debutto di Ora o mai più ha totalizzato una media di 2.693.000 spettatori pari al 18.2% di share, mentre il ritorno di C'è posta per te ha siglato una media di 4.833.000 affezionati pari al 31.3%, conquistando nettamente la serata.

Quanto agli altri programmi in prime time, su Rai2 il telefilm S.W.A.T. con Shemar Moore e Alex Russell ha raccolto il 4.2% pari a 787.000 spettatori.

su Rai3, Quinta Dimensione - Il futuro è già qui con Barbara Gallavotti ha segnato il 2.9% pari a 539.000 individui all'ascolto.

Su Rete4, il thriller In trappola - Don't Get Out con Nora Huetz ha tenuto con il fiato sospeso 446.000 spettatori pari al 2.5% di share.

Su Italia1, il film di animazione Kung Fu Panda ha divertito il 4.2% della platea pari a 796.000 spettatori.

Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha iniziato il 2025 con il 5.3% pari a 974.000 spettatori.

Su TV8, Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti ha appassionato 366.000 teste pari all'1.9% di share, e sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio, ha conquistato l'1.9% di share pari a 341.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista il 29.3% di share con 5.632.000 spettatori, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si porta a casa il 16.8% pari a 3.233.000 affezionati.

Per l'approfondimento, sempre in access, su Rai Tg2 Post ha segnato il 2.4% pari a 455.000 mentre su Rete4, su Rai3 La confessione con Peter Gomez ha segnato il 4.2% pari a 799.000 spettatori; Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera Weekend totalizzano il 4.8% con 913.000 teste nella prima parte e il 3.8% con 724.000 nella seconda.