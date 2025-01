Ascolti tv, l'esito della sfida tra i Pooh e il Circo di Montecarlo. De Martino senza limiti

Marco Zonetti 05 gennaio 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, sabato 4 gennaio 2025, vedono su Rai1, il 46° Festival del Circo di Montecarlo, condotto da Serena Autieri con Alessandro Serena, totalizzare il 17.2% pari a 2.611.000 spettatori.

Su Canale5, Pooh - Noi amici per sempre, il concerto che il gruppo ha tenuto a Venezia la scorsa estate, ha raccolto il 19.7% e una media di 2.739.000 spettatori, vincendo la serata.

Su Rai2, il documentario Pino Daniele - Il tempo resterà di Giorgio Verdelli ha calamitato 729.000 spettatori pari al 4.1% di share.

Su Italia1, il film di animazione Sing ha appassionato una media di 827.000 individui all'ascolto equivalente al 5.0% di share.

Su Rete4 Non ci resta che piangere, di e con Roberto Benigni e Massimo Troisi, ha divertito una media di 1.043.000 spettatori con una percentuale del 6.7%.

Su Rai3, Quinta dimensione - Il futuro è già qui con Barbara Gallavotti ha interessato il 4.9% della platea pari a 853.000 teste.

Su La7, il film Deep Impact, con Morgan Freeman, Tea Leoni e Robert Duvall, ha siglato il 3.9% di share con una media di 647.000 spettatori. Su Tv8, Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti ha totalizzato il 3.0% pari a 552.000 appassionati. Sul Nove, il film Natale nel paese delle meraviglie ha invece segnato una media di 424.000 teste pari al 2.5% di share.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano de Martino ha trattenuto una media di 5.604.000 spettatori pari al 2.9.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si è portato a casa il 15.9% pari a 2.967.000 affezionati (Striscia tra poco: 13.7% - 2.556.000).

Per l'approfondimento, sempre in access, su Rete4, Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di Sera Weekend totalizza un ottimo 4.8% con un'altrettanto ottima media di 904.000 teste nella prima parte e sempre il 4.8% con 901.000 nella seconda. Su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese coinvolge una media di 1.100.000 spettatori pari al 5.8% di share.