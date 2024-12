Ascolti tv, il Circo di Montecarlo supera Vasco Rossi. De Martino vola altissimo

Marco Zonetti 29 dicembre 2024 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, sabato 28 dicembre 2024, vedono su Rai1, il 46o Festival del Circo di Montecarlo, condotto da Serena Autieri affiancata da Alessandro Serena, totalizzare il 19.3% pari a una media di 2.864.000 spettatori. Su Canale5, Vasco Rossi - I magnifici 7 ha raccolto il 14.8% di share e una media di 1.906.000 spettatori.

Su Rai2, il film Valzer di Natale a Parigi ha calamitato 1.060.000 spettatori pari al 6.4% di share.

Su Rai3, la prima puntata della nuova stagione di Quinta dimensione- Il futuro è già qui con Barbara Gallavotti ha interessato il 3.8% della platea pari a 645.000 teste.

Su Rete4 Midway, diretto da Roland Emmerich e interpretato da Woody Harrelson, Ed Skrein e Patrick Wilson, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 691.000 spettatori con una percentuale del 5.0%.

Su Italia1, il film di animazione Il piccolo Yeti ha appassionato una media di 719.000 individui all'ascolto equivalente al 4.3% di share.

Su La7, In altre parole... ancora - BEST, antologia del programma di Massimo Gramellini, conquista il 2.7% di share con una media di 354.000 spettatori. Su Tv8, Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti ha totalizzato il 2.8% pari a 479.000 appassionati. Sul Nove, il film Un Natale su misura ha invece segnato una media di 352.000 teste pari al 2.1% di share.

Su Rai1, Affari tuoi con Stefano de Martino ha trattenuto davanti al piccolo schermo una media di 5.323.000 spettatori pari al 28.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si è portato invece a casa il 15.4% pari a 2.859.000 affezionati.

Per l'approfondimento, sempre in access, su Rete4, Roberto Poletti al timone (questa volta in solitaria) di 4 di Sera Weekend totalizza il 5.2% con 944.000 teste nella prima parte e il 4.0% con 738.000 nella seconda. Su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha interessato una media di 1.238.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Nel pomeriggio di Rai2, è da segnalare il record dell'8.2% di share pari a 809.000 spettatori, ottenuto da Storie di donne al bivio con Monica Setta, ancora una volta programma più visto dell'intera rete nelle 24 ore a parte i notiziari.