Ascolti tv, chi trionfa nella serata di Santo Stefano nella sfida Salemme-Favino

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 26 dicembre 2024 vedono, in prima serata su Rai 1, Vincenzo Salemme con la commedia di Eduardo De Filippo, Natale in casa Cupiello, in diretta da Napoli, conquistare una media di 3.346.000 telespettatori pari a uno share del 20.5% (Backstage: 1.825.000 - 18,2%).

Su Canale 5 la prima parte del film Il conte di Montecristo, con Pierre Niney e Pierfrancesco Favino, ha siglato una media di 3.250.000 spettatori pari al 19.0%.

Su Rai 2 BellaFesta con Pierluigi Diaco ha segnato 624.000 spettatori pari al 3.9%, quarto programma più visto in prime time. Per la precisione, nell'anteprima, il programma ha ottenuto il 2.3% di share, e il 4.3% nel programma vero e proprio.

Su Rai3, il film documentario DallAmeriCaruso – Il concerto perduto, diretto da Walter Veltroni e basato sulle riprese del concerto di Lucio Dalla al Village Gate di New York nel 1986, ha ottenuto una media di 580.000 telespettatori pari al 3.4%.

Su Rete 4 il film Cast Away di Robert Zemeckis con Tom Hanks e Helen Hunt ha ottenuto una media di 544.000 spettatori pari al 3.5%.

Su Italia 1 il film con Doris Roberts Una tata magica è stato visto da una media di 1.085.000 telespettatori pari al 6.4%.

Su La7 il film Cose Nostre – Malavita con Robert De Niro e Michelle Pfeiffer ha segnato 474.000 teste con il 2.7% di share.

Su Tv8 il film L’amore non va in vacanza con Cameron Diaz, Jude Law e Kate Winslet ha visto sintonizzarsi 601.000 teste pari al 3.7%. Sul Nove, Paolo Conticini con Cash or Trash - Xmas Edition ha divertito 533.000 spettatori pari al 3.1%.

In access prime time su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino ha intrattenuto 5.022.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Striscia la notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ne ha divertiti 3.219.000 pari al 17.1%. Su Rai 3 Blob ha calamitato 1.112.000 teste pari al 6.1% e - a seguire - Via dei Matti N.0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni ha ottenuto una media di 875.000 spettatori pari al 4.9%.

Dopo Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano e i suoi 1.047.000 affezionati pari al 5.6%, Un posto al sole ha tenuto con il fiato sospeso 1.263.000 irriducibili pari al 6.7%. Su La7, Marianna Aprile e Luca Telese con il loro In onda hanno calamitato una media di 1.211.000 telespettatori pari al 6.4%.

In seconda serata, su Rai1, il documentario Bibi Ballandi - Il papà delle stelle ha ottenuto il 10.2% pari a 654.000 teste, su Ra2 Monica Setta con Generazione Z ha attirato a tardissima notte 210.000 spettatori pari a un ottimo 3.7% di share, e su Rai3 Francesca Fialdini ha raccolto il 3.9% con Roma arte e fede.