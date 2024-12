CircAfrica sbarca a Roma: colori, musiche e ritmi per un Natale di festa

15 dicembre 2024 a

a

a

A Natale arriva in Italia uno show spettacolare formato famiglia con numeri mozzafiato ed una esplosione di colori. Dopo una trionfale tournée in Austria e Germania fa tappa a Roma l’imperdibile evento “CircAfrica”, un palcoscenico senza confini che abbatte le barriere e costruisce un mondo fatto di ritmi e musiche travolgenti, in un viaggio tra le arti performative africane in tutte le sue forme: acrobatica, giocoleria, contorsionismo e danza, che si fondono con le melodie e la presenza di artisti africani di fama mondiale. Dal 19 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025 ad ospitare questo spettacolo unico nel suo genere, realizzato grazie alla Zoppis Productions, leader nella creazione di grandi show per la famiglia, sarà a Roma l’ex Velodromo dell’Eur, in Via Oceano Pacifico 162.

Sotto il tendone delle meraviglie nessun animale ma un prezioso omaggio alla diversità culturale e artistica del continente africano con artisti provenienti da Etiopia, Tanzania, Tunisia, Marocco, Kenya, Egitto, Senegal, Sud Africa e molte altre nazioni, che promettono di incantare il pubblico dopo aver conquistato i più prestigiosi festival internazionali. Uno show che celebra la forza e la bellezza dello spirito umano in un viaggio tra talenti e passioni. Le note di leggende come Fela Kuti, Miriam Makeba e Youssou N’Dour si mescolano con quelle di talenti contemporanei, come Gloria Gaynor, Bob Marley, Shakira, Steve Wonder e Le Chick che con la loro influenza afro-americana hanno fatto grande questo paese attraverso le loro canzoni offrendo un mix irresistibile di tradizione e modernità. “Il circo ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Attraverso l’arte e l’intrattenimento, il circo riesce a trascendere le barriere culturali, linguistiche e sociali, creando un linguaggio universale di meraviglia e gioia”. Queste parole di Nelson Mandela risuonano come un eco nel cuore del circo in Africa, che condivide lo stesso spirito di speranza, unità e resilienza.Questo straordinario evento organizzato dalla Zoppis Productions è reso possibile grazie al sostegno delle ambasciate africane in Italia con il patrocinio del Mic Ministero dello Spettacolo Italiano ed è stato fortemente voluto dal Ministero della cultura africano.

CircAfrica è molto più di uno spettacolo circense; è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, un viaggio che trasporta lo spettatore nel cuore pulsante dell’Africa. Con numeri che sfidano la gravità e performance che toccano l’anima, questo evento promette di essere uno dei punti salienti della stagione. Non perdete l’occasione di vivere questa straordinaria avventura. Venite a vivere questo viaggio emozionante con più di 50 artisti per scoprire insieme il cuore dell’Africa attraverso la musica suonata e cantata dal vivo da una band con elementi di varie nazionalità africane che da ritmo allegria ad acrobati straordinari, saltatori, virtuosi giocolieri, fantastiche antipodiste, abili contorsioniste. E ancora i numeri aerei il tutto mescolato con danza tradizionale e moderna e supportato da un fantastico gioco di scenografie in 3D e luci straordinarie. Non mancheranno la comicità e l’allegria che rendono questo uno spettacolo adatto a tutta la famiglia. Spettacolo speciale a Capodanno con brindisi a mezzanotte con gli artisti. Musica live e danze fine a tarda notte. Per tutti spumante, panettone, pandoro e tanti cotillons.