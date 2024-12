Grande Fratello, Yulia rompe il silenzio dopo l'addio alla casa: "Io ti aspetto"

Alice Antico 13 dicembre 2024 a





Yulia Bruschi ha lasciato la casa del Grande Fratello durante la puntata di lunedì 9 dicembre, a causa della denuncia presentata contro di lei dall'ex compagno Simone Costa. "La produzione, e io Yulia, abbiamo deciso di comune accordo che questa complessa vicenda non è evidentemente compatibile con la permanenza in casa. Per questo lasci la Casa e abbandoni per sempre il gioco, per affrontare nel migliore dei modi la delicatissima situazione”, aveva dichiarato Alfonso Signorini. "Questa decisione è stata presa per consentire a Yulia di organizzare la sua linea difensiva. Per farlo è necessario che lasci la casa. Chiaro che vederla mentre fa un trenino o prepara un piatto di lasagne sarebbe del tutto incompatibile”, ha continuato scosso il conduttore.

Inutile sottolineare quanto la vicenda abbia scioccato tutti i concorrenti, in primis le persone vicine a Yulia come Giglio. Yulia, dal canto suo, ha da subito ribadito la sua innocenza: "Avrò modo di dire la mia verità, che non è quella." La verità del suo ex compagno, che aveva rilasciato in un'intervista a Fanpage.it, sarebbe quella di aver subito un’ aggressione poco prima dell’ingresso di Yulia nel reality. Tuttavia, la ex concorrente, una volta abbandonato il gioco, non ha proferito parola a riguardo. Le sue prime e uniche (finora) dichiarazioni sono state per Giglio, il suo nuovo fidanzato conosciuto all'interno della casa. "Due cuori che battono allo stesso ritmo. Io ti aspetto", ha scritto Yulia su Instagram a corredo di una serie di foto che la ritraggono insieme alla nuova fiamma. Cosa succederà?