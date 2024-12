Grande Fratello, "appena ha riavuto il telefono": quel gesto di Federica Petagna...

Alice Antico 13 dicembre 2024 a

Federica Petagna è stata eliminata durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 9 dicembre. Federica è stata, fin dal suo ingresso, al centro di un forte triangolo amoroso con il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice (con il quale aveva partecipato a Temptation Island) e Stefano Tediosi (Tentatore di Temptation con cui Federica ha deciso di uscire dal programma). L'ex gieffina ha attraversato momenti di crisi e confusione all’interno della casa, arrivando anche a scambiarsi un bacio appassionato con il suo ex fidanzato Alfonso, per poi invece tornare a ribadire che la loro relazione era ormai conclusa. Dopo aver chiarito i suoi sentimenti, Federica si è riavvicinata a Stefano Tediosi una volta per tutte, e stava proseguendo il suo percorso con lui. Proprio in virtù di questo, molti ritengono che la sua eliminazione sia stata causata dalla mancanza di nuove dinamiche, poiché il triangolo amoroso si era risolto e i telespettatori avrebbero iniziato a trovare la situazione monotona.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, Federica non ha preso bene la sua uscita dal reality. Infatti, recentemente l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che l'ex concorrente fosse molto arrabbiata dopo l'eliminazione, principalmente perché non riusciva a tollerare il fatto che Alfonso potesse continuare la sua avventura nel programma, “Nonostante fosse entrato grazie a lei”. Non a caso, una volta riavuto il suo telefono, la prima cosa che ha fatto Federica è stata smettere di seguire su Instagram due fidanzate di Temptation Island: Millie Moi e Titty Scialò, che lei aveva sempre considerato amiche dopo l'esperienza nel reality. La ragione? Federica sembra essere rimasta infastidita dalla situazione riguardante Antonio Fico, cugino di Titty. Dopo Temptation Island, Antonio e Federica avevano avuto una breve relazione segreta, ma durante un confronto nella casa, il ragazzo ha rivelato la verità sul loro flirt, una versione confermata anche da Milly su Instagram. Per questo la ex concorrente pare non se la sia passata bene nei giorni post eliminazione. Cosa accadra? Federica avrà la possibilità di rientrare in casa per un confronto? Staremo a vedere.