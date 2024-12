Teo Mammucari, "la maschera...": l'enigmatico commento della ex moglie

12 dicembre 2024 a

L'uscita di scena improvvisa e brusca di Teo Mammucari ha sollevato un vero e proprio polverone sui social. Tantissimi utenti, che martedì sera erano seduti davanti alla tv per seguire le interviste rock del programma di Rai 2, si sono schierati dalla parte di Francesca Fagnani. A far indignare una buona fetta dell'opinione pubblica è stato soprattutto il fatto che lo showman sia sembrato poco informato sul format e sul taglio delle domande poste dalla conduttrice. Tra le tante reazioni, non è passata inosservata quella della ex moglie del conduttore. La modella brasiliana Thais Souza Wiggers, in una storia pubblicata su Instagram, ha scritto: "Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade".

"Ho avuto paura". Mammucari torna a parlare dopo il disastro Belve

Il mondo dello spettacolo non è rimasto in silenzio e, anzi, si è fatto sentire. Per la cantante Noemi, grande amica e compagna di stadio di Francesca Fagnani, il modo in cui Mammucari si è commentato è stato semplicemente “incommentabile”. Loredana Bertè ha usato parole di stima nei confronti della giornalista: "Anche se a noi piacciono le 'non signore', devo dirti che ieri con Teo Mammucari sei stata proprio una vera signora, immensa e bravissima, come sempre. Sono senza parole". Una dose di ironia è arrivata dal rapper Frankie hi-nrg mc: “Mammuccari lo ha già detto che lavora e che è un professionista nel proprio lavoro? Nell’ultimo minuto intendo…”, ha scritto per alimentare il dibattito.