Mammucari non si tiene, ferma l'intervista e lascia lo studio: "Tutte s..."

Colpo di scena a Belve. Teo Mammucari, grande ospite di puntata, ha interrotto l'intervista, si è alzato e se ne è andato. "Non sono a mio agio. Sono tutte stro**ate. Ragazzi, io me ne vado. Non sono mai uscito da uno studio... Non mi stai facendo parlare di me, mi stai martellando, poi monti tutto e mi sfondi... Pensavo fosse un programma più scorrevole, simpatico", ha detto per giustificare la sua decisione. "Lei, molto ironico, non è autoironico. Se non ha visto il programma, perché ha chiesto di venire? Se uno che attacca tutti, non sostiene un'intervista...", ha fatto notare Fagnani. "Non è un'intervista, è un attacco", ha replicato lui. Scambio di battute che è proseguito almeno fino a quando il conduttore non si è allontanato e, con il microfono ancora acceso, ha ripetuto una serie di parolacce. "È la prima volta che succede", ha detto la conduttrice guardando il pubblico.

Teo Mammucari lascia lo studio di #Belve. pic.twitter.com/Al7rCJrxZE — Trash Italiano (@trash_italiano) December 10, 2024

"Io non sono giusto qui, vengo, mi esibisco... Ma mi dai del lei veramente tutto il tempo?", ha chiesto rivolgendosi alla conduttrice. "Che belva si sente?": è stata la prima domanda di rito. "Lei mi dia del tu...", ha scandito Mammucari. "Pirandello dice 'uno, nessuno, centomila'... boh, in questo momento mi sento una tigre perché sono preoccupato", ha risposto poi l'ospite. Quindi si è parlato del vero nome di battesimo, Teodoro: "Mi prendevano in giro, Teodoro tutto d'oro... l'ho cambiato...". "Lei si è proposto e mi ha scritto", ha detto Fagnani facendo riferimento all'iniziativa di Mammucari. "Perché voleva venire qui?", ha domandato. "Sei brava, sei intelligente, ti seguo e ho detto 'Mi piacerebbe andarci'. Poi però ho capito che gli argomenti sono molto seri, tu mi dai del lei, non sto a mio agio. Sono pentito? No, le cose che spaventano sono altre. Mi dispiace, non voglio fare lo show ma mi piacerebbe essere confidenziali come siamo stati nei camerini", ha detto lui.