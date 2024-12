Ascolti tv, la fiction Rai è una certezza. Testa a testa tra Porro e Giletti

Marco Zonetti 10 dicembre 2024 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, 9 dicembre 2024, in prima serata vedono l'ultima puntata della serie L'amica geniale 4, tratta dalla saga letteraria di Elena Ferrante e interpretata da Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni, conquistare complessivamente il 18.2% di share pari a una media di 3.054.000 spettatori (per la precisione 3.314.000 pari al 17.0% nel primo episodio e, in tarda serata, 2.814.000 pari al 19.6% nel secondo), programma più visto in prime time. Su Canale 5 il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ha invece totalizzato una media di 2.832.000 telespettatori pari a uno share del 18.8%, in crescita.

Su Rai 2, il terzo appuntamento con RaiDuo con Ale e Franz ha ottenuto nella presentazione 866.000 telespettatori con uno share del 4.1%, e nel programma vero e proprio una media di 858.000 telespettatori con uno share del 4.7%, in lieve crescita rispetto alla scorsa settimana.

Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 5.0% pari a 838.000 spettatori (presentazione: 2.7% - 573.000).

Su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica - con intervista al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - ha invece segnato il 5.0% con una media di 724.000 individui all'ascolto.

Su Italia1 la serie Attacco al potere: Paris has fallen, con Tewfik Jallab e Ritu Arya, ha siglato un netto di 1.147.000 telespettatori con uno share del 5.9%.

Su La7 Corrado Augias ha condotto La torre di Babele, ottenendo una media di 855.000 telespettatori, pari a uno share del 4.4%.

Su Tv8 l'ultima puntata stagionale del GialappaShow con la Gialappa's Band ha divertito una media di 852.000 telespettatori con uno share del 4.9%. Sul Nove Little Big Italy è stato seguito da 601.000 telespettatori, share 3.2%.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista 5.822.000 spettatori (27.1%). Su Canale5 Striscia la notizia con il ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti raccoglie 3.309.000 spettatori pari al 15.4% (Striscia tra poco: 3.045.000 - 14.5%). Su Rai3, Un Posto al sole ha appassionato 1.499.000 irriducibili pari al 6.9% di share. Su Tv8, 100% Italia con Nicola Savino sigla il 2.3% pari a 491.000 affezionati. Sul Nove Chissà chi è con Amadeus si ferma a 466.000 spettatori con il 2.2% di share nella prima parte e a 587.000 con il 2.7% nella seconda.

Per l'approfondimento, su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa segna 4.684.000 spettatori (22.5%); su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sigla 620.000 spettatori con il 2.9%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 1.162.000 spettatori (5.6%); su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ottiene 995.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 861.000 spettatori e il 4.0% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber sigla una media di 1.986.000 spettatori (9.2%).