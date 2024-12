Ascolti tv, This is me sbanca in prima serata. Chi vince la sfida dello share

Marco Zonetti 05 dicembre 2024 a

a

a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, mercoledì 4 dicembre 2024, vedono su Rai1 Riunione di famiglia, terzo episodio di Non sposate le mie figlie con Christian Clavier e Chantal Lauby, totalizzare solo il 9.3% di share pari a una media di 1.648.000 spettatori. Vincitrice della serata è Silvia Toffanin alla guida del terzo e ultimo appuntamento con This is me su Canale5, che celebra le star di Amici di Maria De Filippi. Il programma ha ottenuto il 21.8% di share pari a 3.034.000 spettatori dominando nettamente il prime time. Su Rai3, Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli ha conquistato il 9.9% di share pari a una media di 1.634.000 telespettatori.

Su Rai2, l'ultimo appuntamento stagionale con la serie Tv L'ispettore Stucky, interpretata da Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova e ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, ha siglato una media di 1.466.000 spettatori pari al 7.6%.

Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano segna invece una media di 685.000 teste pari al 4.8% di share.

Su La7, ottimo risultato per Una giornata particolare con Aldo Cazzullo. La puntata dal titolo Due giugno: così l'Italia scelse la Repubblica ha appassionato il 7.1% della platea pari a una media di 1.183.000 spettatori.

Su Italia1 grande riscontro con la Coppa Italia, che ha visto la vittoria dell'Empoli sulla Fiorentina per 6 - 5 ai rigori. La partita ha appassionato una media di 1.827.000 tifosi di calcio pari al 9.5% di share, secondo programma più visto in valori assoluti.

Sul Nove, La Corrida di Amadeus sigla invece il 5.4% di share con 996.000 spettatori e il 6.8% con 653.000 teste nel segmento Il vincitore, mentre su Tv8 Alessandro Borghese con 4 ristoranti trattiene il 2.0% della platea pari a 387.000 teste.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 27.2% della platea con 5.665.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la Notizia segna il 14.7% con 3.045.000 preceduto da Striscia tra poco che sigla il 13.6% con 2.700.000. Amadeus con Chissà chi è sul Nove ottiene il 2.0% con 403.000 nella prima parte, e il 2.6% con 547.000 spettatori nella seconda. Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.4% con 1.549.000 irriducibili.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque Minuti ha totalizzato il 22.6% pari a 4.480.000 teste; Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 il 3.2% con 660.000; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 6.1% con 1.220.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 5.0% con 998.000 nella prima parte e il 4.6% pari a 966.000 nella seconda. Su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo l'8.2% pari a 1.696.000 persone all'ascolto.