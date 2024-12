X Factor, cresce l'attesa per la finalissima: chi è il secondo superospite

Valentina Bertoli 04 dicembre 2024 a

Cresce l'attesa per la finalissima di X Factor. Domani sera, complice l'energia di Napoli, i quattro concorrenti del talent-show rimasti in gara calcheranno il palco in Piazza del Plebiscito e daranno voce e colore a uno spettacolo indimenticabile. Oltre a Robbie Williams, a esibirsi tra un round e l'altro sarà Gigi D'Alessio. L'annuncio è arrivato questa mattina nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella sala giunta di Palazzo San Giacomo alla presenza della conduttrice Giorgia, dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi, dei finalisti e dei rappresentanti di Sky e della produzione Fremantle. "Nun vedimmo l’ora di ascoltare Gigi D'Alessio sul palco della finale di XF2024!": è la frase messa a corredo del post lanciato sui social. "E io nun veco l'ora e cantà", ha replicato il cantautore, che sul suo profilo ha ripubblicato il contenuto. La decisione di essere a Napoli "è anche simbolica - ha spiegato Antonella D’Errico, Executive Vice President Content di Sky - perché Napoli è la città della musica e perché noi, con la musica, creiamo un ponte tra il Nord e il Sud".

I Patagarri, Mimì, Lorenzo Salvetti e Les Votives non stanno nella pelle. Emozione a parte, non vedono l'ora di "infiammare" l'atto finale del programma targato Sky con un live che è stato costruito per far trionfare la musica: le cover, con cui i concorrenti nel corso della competizione hanno stupito il pubblico, si alterneranno agli inediti dei finalisti, che già circolano parecchio in radio e sulle piattaforme streaming. C'è quest'anno un'altra grande novità: nessuna eliminazione è prevista. I ragazzi rimarranno in scena fino alla fine. Entusiasta il sindaco di Napoli. "Per noi è veramente un privilegio poter ospitare la finale di X Factor, la prima finale all’aperto, qui a Napoli, nella nostra piazza del Plebiscito, una delle piazze più iconiche italiane e anche una piazza molto legata alla musica", ha scandito Gaetano Manfredi, che è pronto ad aprire le porte della sua città a tutti gli spettatori che affolleranno la piazza e che ha assicurato di aver seguito il programma settimana dopo settimana.