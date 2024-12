Grande Fratello, "tornano nella casa due ex inquiline": quando e chi sono

Francesco Fredella 03 dicembre 2024 a

a

a

A volte ritornano. Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sono pronte a rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ma sembra un film già visto: le due sono già state inquiline della casa più spiata d'Italia. Secondo Davide Maggio, uno dei maggiori esperti di televisione, lunedì entrerà nella casa come concorrente Stefania Orlando. E TvBlog parla dell'arrivo di Maria Teresa Ruta. La produzione, secondo rumors, starebbe pensando all'ingresso di Dayane Mello, altra ex del GF. Quando avverrà l'ingresso delle due ex concorrenti? Esattamente, lunedì 16 dicembre. Intanto, ieri sera il Grande Fratello, con l’ingresso di sei nuovi concorrenti, è tornato sopra i due milioni di telespettatori (per l’esattezza: 2.226.000 telespettatori, pari al 17,5% di share); e le novità non sarebbero finite.