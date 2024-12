Ballando, "Forse sì...": Madonia rompe il silenzio. Quella frase su Bruganelli...

03 dicembre 2024 a

Angelo Madonia, il coreografo di Ballando con le stelle finito sotto i riflettori dopo aver lasciato il programma e la sua allieva Federica Pellegrini nel bel mezzo della gara, ha rotto il silenzio. "Sto bene, sono sereno", ha confessato ai fan in una diretta Instagram. Il ballerino, che dopo il caso non si era più pronunciato sulla questione, ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino in questi giorni: "Ho avuto un'ondata di affetto, tanta vicinanza e solidarietà. Mi ricorderò sempre di questi giorni e dell'amore ricevuto".

Il maestro del dancing-show ha evitato di dire tutta la sua verità su quanto accaduto in trasmissione e ha, invece, cercato di raccontare ai suoi sostenitori come sta trascorrendo queste giornate: "Non voglio parlarvi di quello che è accaduto, ma di come ho trascorso questo periodo. L’ho fatto serenamente, circondato dalle persone a me care, che sono la mia vera ricchezza". "Sabato scorso non mi avete visto, ma sto benissimo - ha aggiunto - Si va avanti, i problemi della vita sono altri".

"Probabilmente tanti di voi si aspettavano un mio intervento polemico ma io non ho niente da dire rispetto a questa vicenda. È andata come è andata e sono qui per dirvi grazie", ha detto per provare a gettare acqua sul fuoco. Durante la diretta, però, un utente l'ha provocato con un commento: "Forse avresti dovuto ballare con Sonia (Bruganelli, ndr)". Con il sorriso, Madonia ha risposto: "Forse, chi lo sa". Quindi il messaggio di incoraggiamento a chi segue la competizione "Per chi prosegue ballando con le stelle mi piacerebbe augurare un forte in bocca al lupo e che vinca il migliore".