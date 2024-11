Ascolti tv, come sono andate le maratone elettorali di Usa 2024

Marco Zonetti 06 novembre 2024 a

a

a

Gli ascolti tv e i dati Auditel di martedì 5 novembre 2024 vedono in prime time su Rai1 il film Un padre con Kevin Hart e Alfre Woodard conquistare il 15.1% di share pari a una media di 2.706.000 spettatori. Su Canale5, il primo appuntamento con la nuova edizione de La Talpa condotto da Diletta Leotta sigla invece il 14.0% pari a 2.250.000 affezionati. Su Rai2, l'ultimo appuntamento con Se mi lasci non vale, condotto da Luca Barbareschi, si ferma a una media di 191.000 teste pari al 1.2%. Su Rai3 la nuova stagione di Amore criminale con Veronica Pivetti ha esordito con 989.000 teste pari al 5.4% di share.

Rai 1 vince con la fiction. Cala il Grande Fratello, colpo Gruber

Su Rete4, il talk show È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer ha totalizzato il 5.0% pari a 589.000 spettatori. Su La7, l'appuntamento con Giovanni Floris e il suo diMartedì ha attirato una media di 1.584.000 spettatori pari al 9.4% di share, terzo programma più visto in prima serata (diMartedì Più 10.3% - 773.000). Su Italia1 il film d'azione Hercules - La leggenda ha inizio con Kellan Lutz ha tenuto con il fiato sospeso 959.000 teste pari al 4.9%. Su Tv8 il live di X-Factor ha segnato il 3.7% con una media di 542.000 individui all'ascolto. Sul Nove Comedy Match con Katia Follesa ha divertito 334.000 teste pari all'1.9% di share. In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 25.0% con 5.441.000 spettatori, mentre Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia su Canale5 conquista il 14.2% pari a 3.101.000, preceduto da Striscia fra poco con il 14.4% pari a 2.996.000. Sul Nove, Amadeus con Chissà chi è raccoglie il 2.1% pari a 453.000 teste nella prima parte e il 2.6% con 558.000 nella seconda.

Per l'approfondimento in access, su Rai1 Bruno Vespa con Cinque minuti conquista il 21.9% con 4.550.000 spettatori; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 totalizza il 5.7% con 1.182.000. Su Rete4, 4 di sera con Paolo Del Debbio si assesta al 5.2% di share con 1.090.000 teste nella prima parte e al 4.2% nella seconda con 923.000 nella seconda. Su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber segna l'8.8% di share con 1.914.000. Su Rai2, Manuela Moreno con Tg2 Post raccoglie il 3.0% pari a 654.000. In seconda serata, lo Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa sulle elezioni americane conquista il 10.5% pari a 637.000 spettatori, e su La7 la maratona elettorale statunitense di Enrico Mentana sigla l'11.9% pari a 525.000 appassionati.