La Talpa, il nuovo format funziona: tutti i dati del successo multimediale

Grande successo multimediale per “La Talpa – Who is the mole”. Il format ventennale, riformulato da Mediaset e capitanato da Diletta Leotta, è piaciuto parecchio. I numeri dell'esordio del reality, sia su Canale 5 che su Mediaset Infinity, ne sono la prova. Viaggiando in parallelo su due piattaforme, con modalità di racconto e formati differenti per tv lineare e streaming on demand, il programma ha aperto nuovi scenari di fruizione dei contenuti d’intrattenimento, intercettando i gusti degli spettatori più giovani e smart, target pregiato per gli investitori pubblicitari.

Federico di Chio, direttore marketing Mediaset, ha detto: “La novità di questa edizione de La Talpa è che è stata concepita fin dall’inizio come un’operazione nativamente cross-mediale, dove Mediaset Infinity non rappresenta semplicemente una finestra di riproposizione del contenuto televisivo, ma è ambiente di diffusione di contenuti originali, alcuni anche in anteprima rispetto a Canale 5. Abbiamo insomma ricercato una ‘circolarità’ tra televisione e digital che è assolutamente nuova e molto moderna".

I risultati, molto alti soprattutto sul pubblico più giovane e centrale, testimoniano il successo dell’operazione: 7.7 milioni di contatti e 2.3 milioni di ascolto medio per Canale 5, con una share del 16% sul target commerciale e addirittura del 19.4% sui 15-44 anni. I tre formati d’anteprima su Infinity hanno realizzato, complessivamente, 815.000 spettatori nel minuto medio. La campagna sui social network ha poi riscosso volumi elevatissimi nei primi 5 giorni: 33 milioni di visualizzazioni su Meta (Facebook + Instagram), 28.2 milioni su TikTok, 3.5 milioni su YouTube. E soprattutto ha generato reazioni molto positive, addirittura entusiastiche, da parte del pubblico giovane, sia per la qualità produttiva del programma che per la novità dell’operazione.