Vannacci torna sulle parole di Fedez: "Io mangio Schlein? Forse è indigesta"

L' "endorsement" di Fedez a Roberto Vannacci ha spiazzato, e non poco, prima Giuseppe Cruciani e poi l'opinione pubblica. Ospite a La Zanzara, il rapper ha dichiarato apertamente che, se dovesse scegliere tra l'europarlamentare della Lega ed Elly Schlein, voterebbe senza dubbio per il primo. "Vannacci. Sì, sì sì. Ragazzi, la Schlein non attecchisce, chi voterebbe Schlein oggettivamente? Vannacci si mangia la Schlein", ha scandito ai microfoni della trasmissione radiofonica. Parole, quelle del cantante, che hanno subito conquistato spazio sui siti e sui giornali e che hanno attirato la reazione del generale stesso. "Sono lusingato dalle sue parole. Il mondo è proprio al contrario", ha confessato Vannacci all’Adnkronos.

La questione resta di forte interesse, soprattutto sui social network. Motivo per cui Roberto Vannacci è tornato sul caso rispondendo al Corriere della Sera. Quando il giornalista ha chiesto al generale se sia in grado di "mangiarsi" la segretaria del Partito Democratico, l'europarlamentare della Lega ha assestato un colpo: "Non so, la Schlein potrebbe pure essere indigesta! L’uscita di Fedez ha avuto tantissime reazioni concordi. Tra l’altro mi pare che il mio libro (Il mondo al contrario, ndr ) abbia venduto molte più copie di quello della Schlein. Almeno nella comunicazione scritta, perciò, sono in vantaggio", ha affermato. Possibile che Fedez si avvicini presto a Vannacci? "Il mondo al contrario è aperta a tutti. Avevo invitato pure Lilli Gruber, quindi figuriamoci se non sarei contento se Fedez aderisse. Sarebbe una mossa non convenzionale", ha detto il generale.

Non è mancato un riferimento al bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo. "Non guardo Sanremo e non conosco Rosa Chemical. Se io mi presentassi in canottiera alla prima della Scala, mi caccerebbero. E allora perché lo stesso ragionamento, traslato ad alcuni comportamenti sociali, viene etichettato come omofobia? Ognuno si baci con chi vuole ma evitiamo gli spettacoli strumentali", ha commentato Vannacci, che poi, all'interrogativo sulla scelta tra Fedez e Chiara Ferragni, ha trovato risposta con sicurezza: "Non ho problemi a definirmi eterosessuale convinto e attivista, per cui la risposta è molto ovvia".