Ballando, nuovo retroscena su Angelo Madonia: spunta il motivo dell'addio

28 novembre 2024 a

a

a

Non ci sarebbero i contrasti con la giurata Selvaggia Lucarelli alla base dell'addio del ballerino Angelo Madonia a Ballando con le stelle, o almeno non solo quelli. L'atteggiamento del partner di Federica Pellegrini nel programma del sabato sera di Rai 1 ha fatto discutere, e secondo quanto riporta un retroscena di TvBlog settimane fa ci sono state "raccomandazioni fatte dal team di Ballando ad Angelo Madonia”, "visto dalla produzione del programma spesso distratto durante le prove con la sua partner Federica Pellegrini…”. La compagna del ballerino, Sonia Bruganelli, sui social ha postato: “Angelo ora è libero, libero, libero (..). Nella vita puoi chiudere gli occhi e far finta di non vedere, puoi chiudere le orecchie e far finta di non sentire. Ma non potrai mai chiudere il cuore e far finta di non provare niente”.

Rottura tra Bruganelli e Madonia? L'indizio inequivocabile dopo l'addio a Ballando con le Stelle

Insomma, sembra che il ballerino sia stato richiamato più volte dalla produzione del programma, prima delle scintille con Selvaggia Lucarelli, perché il suo atteggiamento avrebbe penalizzato la vera protagonista della coppia di ballo, Federica Pellegrini. Intervistato dal Corriere della Sera, Madonia non ha parlato di queste "raccomandazioni" lasciando intendere che la decisione di andare via dal programma sia stata presa principalmente dalla Rai e da Ballandi.