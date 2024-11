Belve, Tamberi a cuore aperto: "Il momento più brutto". Quelle parole sul padre...

26 novembre 2024 a

Francesca Fagnani sta affilando gli artigli ed è pronta a sollevare il velo sulle verità. Stasera, oltre a Carmen Di Pietro e Valeria Golino, a sedersi di fronte alla conduttrice sarà Gianmarco Tamberi. Il campione di salto in alto si svelerà nei suoi tratti più intimi e delicati, a partire dalla relazione conflittuale con il padre, in passato anche suo allenatore. Interrogato su quale sia stato il punto più basso del loro rapporto, Gimbo a Belve ha spiegato: "Sono stati veramente tanti ed è questo il motivo per cui un rapporto si deteriora a tal punto che diventa complicato metterci delle pezze".

Le dure "regole" imposte dal padre non hanno certo giovato alla costruzione del dialogo. "Un conto è imporsele, un conto è scegliere, un conto è qualcuno che sceglie per te. Un genitore deve aiutarti a prendere la strada giusta ma non obbligarti a scegliere quella strada. Io mi sono sentito in quel momento molto tradito dalla figura genitoriale", ha confessato l'atleta. Dal passato al futuro, il racconto è passato per Parigi 2024 e per i problemi dovuti alle fortissime coliche che con molta probabilità gli hanno negato la gioia di una medaglia. "Ero a Parigi, sicuramente tra i favoriti. Mi sentivo forte. È stato il momento più brutto, sia come dolore fisico che mentale, che d’animo", ha scandito.

Nel corso dell’intervista, poi, anche un'inattesa confessione. "Ho giocato a basket fino a 17 anni. Se avessi giocato ancora sarei stato meno orgoglioso, ma più felice. Fare quello che ami fa la differenza. Non è così bello saltare un’asticella. Mi piace tuttora molto di più il basket. Ho dovuto fare quella scelta ma non amo quello che faccio", ha raccontato, lasciando a bocca aperta la conduttrice e il pubblico presente in studio.