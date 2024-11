Ascolti tv, L'amica geniale doppia la Talpa. Maratone elettorali, chi ha vinto

Marco Zonetti 19 novembre 2024 a

Chi ha vinto ieri, lunedì 18 novembre 2024, la sfida degli ascolti in prima serata fra L'amica geniale 4 - Storia della bambina perduta, in onda su Rai1, e La Talpa su Canale5? Presto detto. La serie Rai con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino, Stefano Dionisi, Edoardo Pesce, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, ha conquistato una media di 3.612.000 telespettatori pari a uno share del 18.8% nel primo episodio e 3.200.000 pari al 21.1% nel secondo, programma più visto della serata. Mentre il reality Mediaset condotto da Diletta Leotta ha registrato una media di 1.572.000 telespettatori pari a uno share del 10.6%, in calo rispetto a sette giorni fa. Quanto agli altri programmi, su Rai 2 Boss in incognito con Max Giusti ha ottenuto nella presentazione 646.000 telespettatori, share 3.1%, e nel programma vero e proprio una media di 1.126.000 con il 6.8%.

Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha totalizzato il 4.9% pari a 785.000 spettatori, preceduto da una presentazione al 2.5% pari a 522.000 individui all'ascolto. Su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica ha invece ottenuto il 4.8% di share con una media di 674.000 teste.

Su Italia1 il film Scontro tra Titani con Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes ha siglato un netto di 965.000 telespettatori con uno share del 5.6%. Su La7 La Torre di Babele condotto da Corrado Augias ha ottenuto 1.050.000 telespettatori, pari a uno share del 5.5%. Su Tv8 il GialappaShow con la Gialappa's Band ha divertito una media di 988.000 telespettatori con uno share del 5.8%. Sul Nove Little Big Italy è stato seguito da 394.000 telespettatori, share 2.2%.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista 5.853.000 spettatori (27.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia raccoglie 2.981.000 spettatori pari al 13.9%. Su Rai3, Un Posto al sole ha appassionato 1.400.000 irriducibili pari al 6.5% di share. Su Tv8, 100% Italia con Nicola Savino sigla il 2.2% pari a 463.000 affezionati. Sul Nove Chissà chi è con Amadeus si ferma a 450.000 spettatori con il 2.1% di share nella prima parte e 533.000 con il 2.5% nella seconda.

Per l'approfondimento, su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa segna 4.402.000 spettatori (21.5%). Su Rai2 Tg2 Post con Luciano Ghelfi sigla 524.000 spettatori con il 2.4%, mentre Su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 1.212.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ottiene 967.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 847.000 spettatori e il 3.9% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber vola a 2.242.000 spettatori con lo share record del 10.4%.

In seconda serata, Francesco Giorgino con XXI Secolo su Rai1 sigla il 10.6% con 1.079.000 nella prima parte e l'8.3% con 461.000 a tarda sera nella seconda. Su Rai3, Tg3 Linea notte con Monica Giandotti segna il 6.5% con 402.000 teste. Al pomeriggio, su La7, la maratona di Enrico Mentana sulle elezioni in Emilia-Romagna e in Umbria ha appassionato 822.000 spettatori pari all'8.0% di share.