Ascolti tv, chi ha vinto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Ciao Maschio fa boom

Marco Zonetti 17 novembre 2024 a

a

a

Ieri, sabato 16 novembre 2024 in prima serata, consueta lotta all'ultimo punto di share tra Ballando con le stelle e Tú sí que vales. L'ottavo appuntamento stagionale con lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, affiancata dai giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, non ha visto concorrenti eliminati. Su Canale5, invece, la finale del talent di Maria De Filippi, a sua volta giurata affiancata da Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con la conduzione di Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, ha consacrato vincitore dell'edizione 2024 Matteo Fraziano, artista esperto in ombre cinesi.

Ma gli ascolti come sono andati? Presto detto. Ballando con le stelle ha totalizzato una media di 3.393.000 spettatori pari al 24.8% di share, in lieve crescita rispetto a sette giorni fa e aggiudicandosi la serata. Tú sí que vales ha invece segnato il 24.7% pari a 3.378.000 spettatori (La buonanotte di Tú sí que vales: 19.7% - 824.000).

Lite mai vista tra Lucarelli e Bruganelli. “Io non ho un marito ricco…”, bordate senza fine | VIDEO

Su Rai2 la semifinale dei Nitto ATP Finals, che ha visto Jannik Sinner sconfiggere in due set il tennista norvegese Casper Ruud, ha totalizzato l'11.3% di share pari a 2.174.000 appassionati, terzo programma più visto in prima serata. A seguire, il telefilm F.B.I. International ha raccolto il 2.3% pari a 391.000. Su Rai3, la nuova stagione di Sapiens - Un solo pianeta con il geologo Mario Tozzi ha debuttato con il 3.2% pari a 567.000 teste. Su Rete4 il film Chi trova un amico trova un tesoro con l'inossidabile coppia Bud Spencer e Terence Hill ha divertito una media di 561.000 spettatori con una percentuale del 3.3%. Su Italia1, il film di animazione I Croods ha appassionato una media di 591.000 individui all'ascolto equivalente al 3.3% di share.

Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini - ospite, fra gli altri, Walter Vetroni - ha conquistato il 4.1% di share con una media di 753.000 spettatori, quarto programma più visto in prime time. Su Tv8, Alessandro Borghese con 4 Ristoranti conquista 279.000 appassionati con l'1.8% di share. Accordi & Disaccordi sul Nove, condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio, ha segnato 240.000 teste pari al 2.0% di share.

In access prime time, su Rai1, Ballando... Tutti in pista con Milly Carlucci si è aggiudicata il 19.4% di share con 3.689.000 spettatori, mentre su Canale5 il Tg satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia, condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia, si è portato a casa il 16.1% pari a 3.068.000 affezionati. Sul Nove, Amadeus con Chissà chi è ha siglato il 2.4% con 463.000 teste nella prima parte e il 3.0% con 592.000 nella seconda.

Per l'approfondimento, sempre in access, su Rete4, vanno bene Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera Weekend, che totalizzano un ottimo 5.0% con 924.000 teste nella prima parte e il 4.4% con 858.000 nella seconda.

In seconda serata su Rai1, boom per Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio che sigla il 22.7% pari a 848.000 spettatori. A tardissima sera su Canale5, molto bene anche l'approfondimento del Tg5 diretto da Clemente J. Mimun, a cura di Claudio Fico. Il reportage di Alberto Cappato da Taiwan, "Nella morsa del dragone", ha totalizzato il 17.0% di share con una media di 588.000 teste.