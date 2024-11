Ascolti tv, Clerici trionfa e Quarto Grado piace. Chi vola nel pomeriggio

Marco Zonetti 16 novembre 2024 a

Gli ascolti di ieri, venerdì 15 novembre 2024, vedono in prima serata la netta vittoria di The Voice Kids condotto su Rai1 da Antonella Clerici, affiancata dai giurati Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa. Il debutto della terza stagione del talent, riservato a partecipanti di un'età compresa fra i 7 e i 14 anni, ha conquistato una media di 3.451.000 spettatori pari al 21.5% di share.

Su Canale5 la seconda stagione della serie Il Patriarca con Claudio Amendola e Antonia Liskova ha invece esordito con una media di 2.250.000 individui all'ascolto pari al 13.4%. Su Rai2, Il telefilm N.C.I.S. - Unità Anticrimine con Gary Cole, Mark Harmon e Lauren Holly, ha visto sintonizzarsi una media di 648.000 appassionati pari al 3.4% di share, e a seguire N.C.I.S. Hawaii con Vanessa Lachey, Jason Antoon e Tori Anderson ha raccolto il 3.4% pari a 497.000. Su Rai3 Farwest con Salvo Sottile ha siglato una media di 565.000 spettatori pari al 3.4% di share.

Su Rete4, Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1.163.000 spettatori pari all'8.1%, ancora una volta terzo programma più visto in prima serata. Su Italia1, il film Una notte al museo con Ben Stiller ha ottenuto il 4.6% di share pari a 749.000 teste. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi conquista il 6.5% pari a una media di 903.000 spettatori. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone ha divertito una media di 1.184.000 teste con il 6.4% di share, mentre su Tv8 Pechino Express - La rotta del dragone segna il 2.3% pari a 376.000 individui all'ascolto. In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato il 26.2% con 5.357.000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia ha conquistato il 13.9% con 2.854.000. Sul Nove Amadeus con Chissà chi è ottiene il 2.4% con 467.000 teste nella prima parte e al 3.2% con 653.000 nella seconda.

Quanto all'approfondimento: su Rai1 Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti raggiunge il 21.6% con 4.223.000 individui all'ascolto; su Rai2 Luciano Ghelfi con Tg2 Post totalizza il 2.3% pari a 472.000; Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 il 5.7% con 1.124.000; su Rete4, Paolo Del Debbio con 4 di sera sigla il 4.7% pari a 932.000 nella prima parte e il 5.1% con 1.052.000 nella seconda; su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber vola all'8.7% con 1.782.000. Da segnalare, in fascia mattutina, Restart condotto da Annalisa Bruchi che totalizza il 5.4% di share con 235.000 spettatori, miglior percentuale dei talk mattutini della Terza Rete. In fascia pomeridiana su Rai2, volano Milo Infante con Ore14, che conquista il 9.3% superando il milione di spettatori e, a seguire, Bellamà di Pierluigi Diaco con il suo 7.5% e 664.000 teste (picco del 9.15%). In seconda serata su Rai1, bene il TV7 diretto da Gian Marco Chiocci che sigla il 10.5% con una media di 586.000 individui all'ascolto.