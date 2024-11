Ascolti tv, l'Italia vince anche nello share. De Martino non va in onda e Amadeus...

Marco Zonetti 15 novembre 2024 a

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 14 novembre 2024 vedono, in prima serata, la partita di Uefa Nations League Belgio-Italia (vinta dagli azzurri uno a zero, con gol di Sandro Tonali) trionfare con una media di 6.806.000 spettatori pari al 30.9% di share. Su Canale5, la serie turca Endless Love con Karem Asilik, Neslihan Atagül e Burak Özçivit conquista invece il 13.6% con 2.600.000 appassionati, secondo programma più visto in prime time.

Su Rai2, le Nitto ATP Finals - con la vittoria in due set di Jannik Sinner sul tennista russo Daniil Medvedev - ha calamitato 2.170.000 appassionati pari al 9.6% di share. Su Rai3 Geppi Cucciari con il suo show Splendida cornice segna una media di 937.000 affezionati pari al 5.4% di share, preceduta da una presentazione al 4.2% pari a 963.000. Su Italia1, Le Iene presentano: Inside con il dossier di Cizco e Angelo De Luca "1000 ragazzi in fuga dalla droga", dedicato alla comunità di San Patrignano, ha conquistato il 7.8% con 938.000 individui all'ascolto (anteprima: 3.8% - 847.000).

Su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio ha informato 926.000 persone con il 6.4% di share, mentre su La7- Piazza Pulita con Corrado Formigli ha totalizzato il 5.6% con 802.000 spettatori.

Altra vittoria per Io Canto Generation. Cresce Amadeus, Salvini fa bene a Gruber

Su Tv8, il film The Wedding Planner - Prima o poi mi sposo con Matthew McConaughey e Jennifer Lopez ha divertito 435.000 spettatori pari al 2.3%, e sul Nove Il contadino cerca moglie con Gabriele Corsi ha radunato 399.000 teste con il 2.1%.

In access prime time, Striscia la Notizia condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia ottiene il 13.3% con 3.062.000. Sul Nove Amadeus con Chissà chi è (senza la concorrenza di Stefano De Martino con Affari Tuoi, sospeso per il calcio) totalizza il 3.9% pari a 901.000 teste, preceduto da una prima parte al 2.7% con 609.000.

Per quanto riguarda l'approfondimento (penalizzato dal calcio e dal tennis in concomitanza): su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la torre segna il 5.4% con 1.176.000 individui all'ascolto; su Rete4 Paolo del Debbio con 4 di sera raduna il 4.8% nella prima parte con 1.039.000 e il 3.8% con 874.000 nella seconda; su La7, Lilli Gruber conquista il 6.6% con 1.491.000 teste.