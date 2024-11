Ascolti tv, vince il Grande Fratello ma Sinner vola alto. De Martino una conferma

Marco Zonetti 13 novembre 2024 a

Gli ascolti tv e i dati Auditel di martedì 12 novembre 2024 vedono in prime time su Rai1 - al posto dell'annunciato Don Matteo - il film The Help con Emma Stone, Viola Davis e Sissy Spacek conquistare il 12.3% di share pari a una media di 2.014.000 spettatori. Su Canale5 il Grande Fratello con Alfonso Signorini, e le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, sigla invece il 17.9% pari a 2.313.000 affezionati, aggiudicandosi la serata. Su Rai2, le Nitto ATP Finals di Tennis che hanno visto la vittoria di Jannik Sinner sullo statunitense Taylor Fritz - con il commento di Adriano Panatta e Marco Fiocchetti - ha appassionato 2.111.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai3 la nuova stagione di Amore criminale - Storie di femminicidio con Veronica Pivetti ha radunato 1.025.000 teste pari al 5.6% di share. Su Rete4, il talk show È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer ha totalizzato il 4.2% pari a 613.000 spettatori. Su La7, l'appuntamento con Giovanni Floris e il suo diMartedì ha attirato una media di 1.566.000 spettatori pari al 9.3% di share, quarto programma più visto in prima serata (diMartedì Più 7.1% - 486.000).

Su Italia1 il film Die Hard - Un buon giorno per morire ha inizio con Bruce Willis ha tenuto con il fiato sospeso 946.000 teste pari al 5.6%. Su Tv8 il live di X-Factor ha segnato il 3.4% con una media di 405.000 individui all'ascolto. Sul Nove Comedy Match con Katia Follesa ha divertito 370.000 teste pari al 2.1% di share. In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 24.6% con 5.331.000 spettatori, mentre Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia su Canale5 conquista il 13.4% pari a 2.898.000, preceduto da Striscia fra poco con il 12.7% pari a 2.673.000. Sul Nove, Amadeus con Chissà chi è raccoglie l'1.9% pari a 404.000 teste nella prima parte e il 2.3% con 497.000 nella seconda.

Per l'approfondimento in access, su Rai1 Bruno Vespa con Cinque minuti conquista il 21.3% con 4.434.000 spettatori; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 totalizza il 5.9% con 1.241.000. Su Rete4, 4 di sera con Paolo Del Debbio si assesta al 5.4% di share con 1.135.000 teste nella prima parte e al 4.3% nella seconda con 944.000 nella seconda. Su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber segna il 7.6% di share con 1.644.000. In seconda serata, su Rai1, Porta a Porta di Bruno Vespa conquista il 6.3% pari a 352.000 spettatori. Su Rai2, il primo dei cinque appuntamenti con Sanremo Giovani 2024 condotti da Alessandro Cattelan - che ieri ha ufficializzato i primi tre finalisti Mazzariello, Mew e Tancredi - esordisce con il 3.7% pari a 527.000 spettatori.