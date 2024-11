Amici, "mai successo": Emanuel Lo crolla per l'eliminazione di Sienna

Alice Antico 10 novembre 2024 a

Oggi, domenica 10 novembre, durante la puntata di “Amici”, Sienna Osborne è stata eliminata dopo aver perso la sfida contro la ballerina Francesca. Sienna, ballerina australiana originaria di Sydney, era stata selezionata da Emanuel Lo all'inizio del programma e difesa dallo stesso durante tutte le critiche ricevute dagli altri prof di ballo in queste settimane. A giudicare oggi la performance delle due concorrenti è stata Maura Paparo, che ha deciso di assegnare il banco a Francesca.

"Mi sono fatta un'idea vedendo entrambe le ballerine. Siete molto diverse, ma entrambe meritevoli”, ha detto il giudice. "Sienna, tu hai una presenza scenica di grande impatto, energia e forza, e gli elementi acrobatici ti caratterizzano. Francesca, invece, porta una danza più morbida, delicata, sostenuta da una tecnica classica solida. In base a queste caratteristiche, mi sento di far andare avanti Francesca, che possiede una base di classico e doti fisiche che le danno quel valore aggiunto”, ha concluso la Paparo.

La decisione ha inevitabilmente provocato shock in studio, in primis dell’allieva e del suo stesso professore. Infatti, con le lacrime agli occhi, Sienna ha dovuto lasciare lo studio. Non prima di aver ascoltato le parole di Emanuel Lo, che visibilmente colpito dall'eliminazione della sua allieva, le ha detto:”So quanto ci tenevi a restare qui e quanto talento hai. Ti capisco, mi verrebbe da piangere anch'io. Non mi è mai successo di sentirmi così vicino a un'allieva. Questo è un percorso bellissimo, ma anche molto duro, come tutte le cose nel mondo dell'arte. Bisogna essere forti, ma sono sicuro che troverai il tuo posto fuori da qui. Spacca tutto, Sienna", ha concluso, esprimendo la sua delusione ma anche il suo incoraggiamento per il futuro della ballerina.