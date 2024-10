Sanremo, Carlo Conti "sta corteggiando il rapper": di chi si tratta. L'indiscrezione

19 ottobre 2024 a

Anche se con largo anticipo, tra gli amanti della musica e dello spettacolo è già salita la febbre da Sanremo. Carlo Conti è al lavoro e forte è la curiosità sul futuro della kermesse più seguita d'Italia. Molte sono le indiscrezioni che iniziano a circolare sulla prossima edizione del Festival della canzone italiana, ma una, nelle ultime ore, sta attirando l'attenzione degli utenti. Pare che il direttore artistico stia cercando di portare sul palco del teatro Ariston Tony Effe, il rapper che ha spopolato quest'estate con il singolo cantato insieme a Gaia Gozzi "Sesso e samba" e che è finito sulla bocca di tutto per lo scambio di barre con Fedez.

"È notizia delle ultime ore che il conduttore toscano stia insistentente corteggiando il rapper del momento Tony Effe", ha scritto Alberto Dandolo per Dagospia oggi. "Reduce dal tormentone dell'estate Sesso e samba (in coppia con Gaia ndr) e dalle infinite polemiche con il suo antagonista Fedez, il giovane artista pare però stia facendo orecchie da mercante, mostrando uno scarso interesse a salire sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio. Ma Carlo insiste, non molla e non perde le speranze", si legge ancora. Possibile che il rapper e king della trap stia pensando di accettare la sfida? Al momento niente trapela di più. I fan del "piskelletto", però, sono già pronti a fare il tifo per lui.