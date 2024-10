Sanremo 2025, Alessandro Cattelan conduttore di "Sanremo Giovani" e "Dopofestival"

08 ottobre 2024 a

Il Festival della canzone italiana inizia a prendere forma. Carlo Conti, professionista d'eccezione, è già al lavoro e stasera, al Tg1 delle ore 20, ha svelato altre novità. Sarà Alessandro Cattelan a condurre i cinque appuntamenti di "Sanremo Giovani", in seconda serata su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre. Si tratterà di un vero e proprio talent, pensato per conoscere e selezionare gli emergenti che sognano di arrivare a esibirsi sul palco del teatro Ariston. L'ex padrone di casa di X Factor accompagnerà gli artisti, che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso, fatto di sfide, successi ed eliminazioni,

Appuntamento finale fissato per il 18 dicembre, su Rai 1, con "Sanremo Giovani - Sarà Sanremo", quando verrà decretato il vincitore. L'impegno di Alessandro Cattelan, però, non finisce qui. A febbraio, in quella che giocosamente è stata ribattezzata la seconda settimana santa, infatti, condurrà anche il "Dopofestival", che - come già annunciato dal Direttore Artistico - torna sugli schermi di Rai 1 dall’11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del festival. "L’ho reintrodotto e sarà proprio Cattelan a condurlo, sarà un altro bell’impegno", ha aggiunto il conduttore di Tale e Quale show.