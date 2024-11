Ascolti tv, De Filippi inarrestabile con Amici. Torna Liorni: chi vince la sfida tra lui e Gerry Scotti

Marco Zonetti 04 novembre 2024 a

Gli ascolti e i dati Auditel di domenica 3 novembre 2024 vedono su Rai1, in prima serata Questione di stoffa, film Tv della serie Purché finisca bene, con Pierpaolo Spollon, Beatrice Sandri e Kabir Bedi, conquistare il 13.5% di share pari a una media di 2.301.000 spettatori.

Su Canale5 la serie turca La rosa della vendetta, con Murat Ünalmis, Edip Tepeli e Melis Sezen, ha segnato invece il 13.8% pari a una media di 2.463.000 individui all'ascolto.

Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuck, e interpretato da Angela Bassett, Connie Britton e Peter Krause, ha conquistato il 3.1% di share con una media di 637.000 appassionati e - a seguire - lo spin-off 9-1-1 Lone Star con Rob Lowe e Liv Tyler si è aggiudicato il 3.2% pari a 600.000.

Su Rai3, Report con Sigfrido Ranucci sigla una media di 1.659.000 individui all'ascolto pari all'8.9% di share, preceduto da Report Lab (4.9% - 960.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 6.9% pari a 1.412.000 teste. Report Plus sigla 1.231.000 teste pari all'8.5%.

Su Rete4, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 3.9% di share con un'audience di 532.000 teste.

Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni - con un servizio di Alessandro Sortino sul caso Boccia-Sangiuliano - conquista il 9.4% di share pari a 1.234.000 individui all'ascolto (4.3% con 891.000 nella presentazione; 14.7% - 581.000 nel segmento Cosa vi siete persi).

Su La7, il film Saturno Contro (2007) con Ennio Fantastichini, Luca Argentero, Pierfrancesco Favino, Ambra Angiolini, Stefano Accorsi, Margherita Buy ha conquistato l'1.4% pari a 248.000 spettatori. Su Tv8 il GP Brasile di Formula1 ha divertito invece una media di 1.189.000 appassionati con il 7.1%.

Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio - fra gli ospiti Carlo Verdone - risale al 9.8% pari a 1.952.000 affezionati, seguito dal segmento Il tavolo al 7.4% pari a 920.000.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino ha conquistato il 27.0% con 5.494.000 affezionati, mentre su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 12.8% della platea pari a 2.614.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti ha conquistato il 4.6% con 906.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 4.2% con 854.000 nella seconda. Su La7, In altre parole... domenica con Massimo Gramellini ha radunato il 4.0% della platea pari a una media di 816.000 spettatori.

In fascia preserale su Rai1, Marco Liorni riparte al timone de L'eredità con il 19.4% pari a 3.085.000 teste nella Sfida dei sette e con il 22.8% pari a 4.041.000 nel programma vero e proprio. Gerry Scotti con Samira Lui alle redini de La ruota della fortuna su Canale5 hanno siglato il 15.8% con 2.427.000 affezionati nello spazio intitolato Gira la ruota della fortuna e il 18.1% con 3.143.000 nel segmento principale. Sul Nove, la presentazione di Che tempo che fa ha totalizzato il 5.5% con 1.075.000 spettatori, preceduto da Che tempo che farà e i suoi 520.000 pari al 2.9%.

Al pomeriggio, su Rai1, il salotto di Domenica In con Mara Venier ha siglato il 14.3% con 1.863.000 persone nella presentazione, il 15.9% con 1.984.000 nella prima parte, il 15.8% con 1.768.000 nella seconda e il 14.2% con 1.586.000 nei Saluti di Mara. A seguire, sempre su Rai1, Francesca Fialdini con Da noi... a ruota libera ha invece totalizzato il 13.3% con 1.771.000 individui all'ascolto. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi ha conquistato il 24.8% di share con 3.034.000 spettatori, leader incontrastato di fascia. A seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha conquistato il 20.4% con 2.208.000 e, nei Giri di Valzer, il 19.7% con 2.475.000 affezionati (I saluti di Verissimo: 16.0% - 2.296.000).