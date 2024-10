Rai, plotone al femminile che domina la tv: per chi crescono i numeri

Marida Caterini 30 ottobre 2024 a

Ad eccezione di pochi conduttori, tra i quali Carlo Conti e Stefano De Martino, è la presenza femminile a dominare sul piccolo schermo della tv pubblica alla quale le gentili padrone di casa consegnano su un piatto d’argento ascolti prestigiosi. Padrone incontrastate dell’audience nazional popolare, termine inteso nel significato più positivo, signore come Milly Carlucci, Antonella Clerici, Anna Falchi, Monica Maggioni, Federica Sciarelli, soltanto per fare qualche nome, sono in grado di catturare l’attenzione della vasta platea televisiva che, nei loro riguardi, ha sviluppato una fidelizzazione resistente ad ogni concorrenza, sia pur la più temibile ed agguerrita.

Dal day time al prime time, la rivoluzione femminile ha cambiato stili di fruizione dei palinsesti e si propone come certezza per il gradimento di un pubblico trasversale. Rai 1, nella fascia mattutina, è dominata da Storie italiane di Eleonora Daniele che, con un mix tra spettacolo, attualità e cronaca nera, utilizza una certa sobrietà linguistica persino quando si occupa dei casi più efferati di omicidi e di fatti di sangue. Antonella Clerici è amatissima dalle casalinghe con il suo quotidiano E’ sempre mezzogiorno su Rai1.

Milly Carlucci gestisce i danzatori di Ballando con le stelle riuscendo, il sabato sera, a tenere alta la testa nei confronti della concorrente Tu si que vales e a districarsi tra polemiche e imprevisti, per stimolare la curiosità e l’audience. Tentativi riusciti rivela la curva dell’Auditel. Una curva favorevole, la domenica pomeriggio, a due altre signore che si susseguono l’una dopo l’altra nel palinsesto di Rai 1. Sono Mara Venier con la sua Domenica in e Francesca Fialdini che è notevolmente cresciuta rispetto al passato ed è riuscita ad imprimere al programma Da noi...a ruota libera la sua impronta personale. La Venier ha un suo pubblico fedele che la segue nelle interviste da salotto e nelle sue esternazioni libere da ogni canovaccio già scritto. Il telespettatore la avverte come una persona di famiglia e le permette di raggiungere quei livelli di audience che ne hanno determinato la presenza, nel contenitore festivo, per ben quindici edizioni. Tutto ciò malgrado la concorrenza schiacciante di Canale 5 con gli Amici di Maria De Filippi, altra signora della tv dai grandi numeri.

Una segnalazione speciale va fatta per Federica Sciarelli, divenuta il volto di Chi l’ha visto? il mercoledì in prime time su Rai 3. Inossidabile, come il suo programma, la Sciarelli non cede pubblico a nessuno e mantiene, anzi spesso, incrementa, gli ascolti. Ma ci sono altre presenze femminili alle quali si presta, forse, meno attenzione. Tra queste, da segnalare una inaspettata Mia Ceran che da quest’anno conduce, nel day time di Rai 3, Tv talk. La sua gestione regge al confronto con il suo predecessore Massimo Bernardini. E lei sembra aver trovato il posto giusto. Da segnalare anche le presenze di Anna Falchi a I fatti vostri nel day time di Rai 2 e di Monica Maggioni, nella medesima fascia oraria ma su Rai 3. Il suo programma è In mezz’ora.