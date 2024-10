Ascolti tv, De Martino prende il largo. Chi ha vinto la maratona dei talk

Marco Zonetti 30 ottobre 2024 a

a

a

Gli ascolti tv e i dati Auditel di martedì 29 ottobre 2024 vedono in prime time su Rai1 la seconda puntata della nuova serie Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci, conquistare il 21.0% di share pari a una media di 3.229.000 spettatori, in calo rispetto alla prima puntata ma vincendo la serata. Su Canale5, il film Ticket to Paradise (2022) con George Clooney e Julia Roberts segna invece il 14.2% pari a 2.257.000 affezionati.

Su Rai2, il secondo appuntamento con Se mi lasci non vale, condotto da Luca Barbareschi, si ferma a una media di 293.000 teste pari al 2.0%. Su Rai3 il documentario Ciao, Marcello - Mastroianni l'antidivo diretto da Fabrizio Corallo e raccontato da Luca Argentero ha informato 399.000 teste pari al 2.3% di share. Su Rete4, il talk show È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer ha totalizzato il 5.9% pari a 750.000 spettatori.

Su La7, l'appuntamento con Giovanni Floris e il suo diMartedì ha attirato una media di 1.305.000 spettatori pari al 9.1% di share, terzo programma più visto in prima serata (diMartedì Più 8.4% - 451.000). Su Italia1 il film d'azione Stolen (2012) con Nicolas Cage ha tenuto con il fiato sospeso 655.000 teste pari al 4.3%. Su Tv8 il live di X-Factor ha segnato il 4.5% con una media di 588.000 individui all'ascolto. Sul Nove Comedy Match ha divertito 287.000 teste pari all'1.9% di share.

Le fiction Rai funzionano sempre. Porro batte Giletti, De Martino surclassa Amadeus

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 27.3% con 5.536.000 spettatori, mentre Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia su Canale5 conquista il 13.0% pari a 2.623.000. Sul Nove, Amadeus con Chissà chi è raccoglie il 2.4% pari a 492.000 teste nella prima parte e il 3.1% con 615.000 nella seconda.

Per l'approfondimento in access, su Rai1 Bruno Vespa con Cinque minuti conquista il 23.0% con 4.588.000 spettatori; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 totalizza il 5.8% con 1.167.000. Su Rete4, 4 di sera con Paolo Del Debbio si assesta al 4.5% di share con 885.000 teste nella prima parte e al 4.3% nella seconda con 885.000 nella seconda. Su La7 Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber svetta al 7.8% di share con 1.578.000. Su Rai2, Manuela Moreno con Tg2 Post raccoglie il 2.2% pari a 444.000.