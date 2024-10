Amici, TrigNo è "cringe"... Che scintille tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Alice Antico 20 ottobre 2024 a

a

a

TrigNo, allievo dell’attuale classe di Amici di Maria De Filippi, ha eseguito nella puntata di oggi, domenica 20 ottobre, una cover durante la gara di canto. L’esibizione tuttavia ha ricevuto forti critiche da parte del professor Rudy Zerbi, con conseguente acceso scontro tra Zerbi e Anna Pettinelli. I due insegnanti di canto ci hanno abituati a divertenti discussioni riguardo le esibizioni dei loro allievi. Zerbi, in particolare, tende a criticare severamente gli studenti di Anna, e anche oggi non ha risparmiato TrigNo e la sua reinterpretazione di "Amore disperato" di Achille Lauro. Rudy ha commentato sarcasticamente di essere lui "disperato" e ha aggiunto che, sebbene TrigNo sia noto nella scuola per essere un ragazzo di bella presenza, ha ancora molto lavoro da fare con la voce. Addirittura, Zerbi ha usato l’aggettivo "cringe" (vale a dire "imbarazzante") in riferimento alle movenze dell’allievo.

De Filippi batte ancora Carlucci. Crollo Amadeus, derby del Fatto al ribasso

Anna Pettinelli è ovviamente intervenuta in modo irruente, come è solita fare, per difendere il suo allievo. La conduttrice radiofonica ha dichiarato che “è Rudy a essere davvero “cringe". I due professori non hanno perso l’ennesima occasione di creare un siparietto punzecchiante in studio, generando un’aria piuttosto tesa per l’allievo, anche una volta che è tornato al suo posto. In effetti, l’opinione di Zerbi ha influenzato quella di Arisa, giudice esterno della puntata di oggi per la gara di canto che, dopo aver assistito alle performance di tutti i ragazzi, ha stilato la sua classifica posizionando Trigno per ultimo. L’allievo è quindi ufficialmente in sfida. Cosa ne penserà la sua insegnante Anna Pettinelli? Staremo a vedere.