Grande Fratello, chi si bacia nella notte. Il sospetto di Beatrice Luzzi...

E arriva anche il bacio al Grande Fratello. Tra Shaila Gatta e Javier Martinez, come racconta un video che circola in Rete, ci sarebbe del tenero: i due concorrenti, per la verità, avevano manifestato un certo interesse. Una certa attrazione. Ecco la scintilla, finalmente. I due si sono avvicinati e si sono baciati. "Mi si è acceso qualcosa e sono proprio felice", così Shaila Gatta ha confessato ad Alfonso Signorini. Sembra per davvero attratta dal pallavolista. "Mi sono resa conto che Javier è proprio un uomo. Non mi ha mai giudicata, si è comportato bene e voglio conoscerlo", aveva detto nel corso dell'ottava puntata del "Grande Fratello".

Beatrice Luzzi, una delle due opinioniste del reality condotto da Signorini, sembra non essere convinta. Infatti, ha parlato di "molta scienza nei suoi movimenti e poco cuore". Sarà davvero così? Nella casa del Grande Fratello, però, sono nati molti amori (Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ad esempio): questa potrebbe essere la prova del nove.