Grande Fratello a luci rosse, la frase che scatena il tam tam: "Tra quelli della casa..."

La notizia corre sui social: nella casa del Grande Fratello c'è un concorrente, per così dire, molto molto dotato... Insomma, secondo alcuni siti, che raccontano quello che è accaduto nelle ultime ore, ci sarebbe un erede di Rocco Siffredi nel reality di Alfonso Signorini.

Andiamo per gradi. Stavolta, Jessica Morlacchi in giardino con altri concorrenti parla a Luca Calvani dicendo: “Ho visto tutto amore. Sei quello giusto! Tu hai parti in più di altri”. E poi ancora dice a Luca: “Tra tutti i quelli della casa sotto quell’aspetto sei il numero uno". Una frase che al pubblico dei social non è affatto sfuggita diventando virale.