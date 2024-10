Sul palco contro la dipendenza e il gioco d'azzardo

15 ottobre 2024 a

Usare il palcoscenico come strumento di sensibilizzazione sul tema della dipendenza da gioco d’azzardo. La UOC Salute e Dipendenze della ASL Roma 3, in collaborazione con il Teatro Sociale Attiva-mente ha organizzato uno spettacolo dal titolo “Dipende ... da che dipende”, che si terrà giovedì 24 ottobre al Teatro Del Lido di Ostia, in Via delle Sirene 22.

“Abbiamo indicato al direttore della compagnia le linee guida per redigere un testo adatto alla comprensione di tutti, con questo vogliamo sensibilizzare i cittadini del nostro Municipio e dell’intero territorio sulla dipendenza da gioco d’azzardo. Il teatro è valido strumento di comunicazione, si riesce così a rappresentare in modo funzionale il disagio legato ai disturbi da gioco d’azzardo. Il nostro servizio in Via Tagaste a Ostia offre consulenza e supporto a chi chiede aiuto, nonché a familiari, parenti e amici che ci chiedono indicazioni su come comportarsi con un giocatore compulsivo”, spiega Claudia Boro, Coordinatore Infermieristico e Coordinatore Progetto DGA della ASL Roma 3.

“L’iniziativa fa parte della campagna ‘Quando il gioco non è più un gioco’, il progetto di prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo della nostra ASL. Gli ultimi dati a disposizione ci segnalano un aumento del fenomeno fino al 60%, con il coinvolgimento di adulti e ragazzi grazie al facile accesso al gioco on line", aggiunge Alessandro Gisondi, Coordinatore Progetto DGA per l’Area Romana della ASL Roma 3. “La nostra azienda, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio, è sempre stata molto attiva in questo particolare settore. Oltre a quella di Ostia esistono altre due sedi, in Via Vaiano 53 a Roma e in Via delle Ombrine 9 a Fiumicino, dove a disposizione dei cittadini c'è un gruppo composto da medici, psicologi e infermieri che si prendono cura del paziente e lo seguono nel suo percorso di cura e di uscita dal disagio”, conclude Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.

A conclusione dello spettacolo si terrà una tavola rotonda sulle problematiche legate al gioco d’azzardo e sugli interventi previsti nel progetto promosso dalla ASL Roma 3. Per partecipare allo spettacolo è possibile prenotarsi alla mail: [email protected]