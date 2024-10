Le Iene, Max Angioni in diretta da solo: "Veronica Gentili non può essere con noi..."

07 ottobre 2024 a

Inizio di puntata difficile per Max Angioni, che prima di salutare i telespettatori de Le Iene e procedere con servizi, inchieste e interviste, ha dovuto spiegare il motivo per cui la collega Veronica Gentili non fosse al suo fianco. "Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi", ha esordito il comico, che poi ha ricordato quanto accaduto la scorsa settimana. "Era dovuta tornare d'urgenza a Roma dal suo papà, che aveva avuto un serio problema di salute", ha raccontato. Quindi il triste annuncio: "Sembrava ci fosse una speranza. Poche ore fa, invece, Veronica è stata chiamata perché suo papà Giuseppe è venuto a mancare".

Tutta la famiglia de Le Iene "ti abbraccia forte. Ti aspettiamo, è casa tua. Ti vogliamo bene", ha aggiunto il conduttore fissando la camera e rivolgendosi direttamente alla giornalista e sua compagna d'avventura assente. Molti i commenti arrivati in risposta al video pubblicato sulla pagina della trasmissione. "Ecco perché Mancava Veronica", scrive qualcuno. "Condoglianze, ti siamo vicini", scrive qualcun altro. Tantissimi anche i cuori inviati da tutti i telespettatori che hanno voluto stringersi, simbolicamente, attorno alla signora de Le Iene.