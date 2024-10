Sammy Basso "esempio di coraggio": messaggio di Meloni. Valditara: "Intitolargli una scuola"

06 ottobre 2024 a

Non sono ancora stati fissati la data e il luogo dei funerali di Sammy Basso, il 28enne malato di progeria scomparso ieri sera in provincia di Treviso. A comunicarlo sono stati i suoi genitori attraverso una nota apparsa sui social della pagina dell’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, che il ragazzo aveva creato per far conoscere la sua rarissima sindrome e promuoverne la ricerca scientifica. "Ieri sera, 5 Ottobre, Sammy Basso si è spento, all’improvviso, dopo una giornata di festa circondato dall’affetto di chi gli voleva bene. Siamo profondamente grati del privilegio di aver condiviso una parte del nostro viaggio con lui - si legge - A tutti noi ha insegnato che, sebbene gli ostacoli della vita a volte possano sembrare insormontabili, vale la pena viverla con pienezza. Ringraziamo tutti per la vicinanza manifestata". Poi, in conclusione: "Nel rispetto del nostro dolore, chiediamo gentilmente di concederci la riservatezza in questo difficile momento".

Addio a Sammy Basso. La malattia, la tv, il dramma durante una cena in famiglia

Scienziato, scrittore e attivista, pochi giorni fa Sammy aveva vinto il premio Rizzi a Venezia nella categoria "Ambiente e Società" per, "la forza di volontà, lo spirito di sacrificio, il coraggio che lo sostengono: un grandissimo esempio a cui guardare con ammirazione e gratitudine e cercare d'imitare". "Sammy Basso è stato un esempio straordinario di coraggio, fede e positività. Ha affrontato ogni sfida con il sorriso, dimostrando che la forza d’animo può superare qualsiasi ostacolo", ha scritto in un post su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Il suo impegno per la ricerca sulla progeria e la sua capacità di ispirare gli altri- ha proseguito - rimarranno per sempre un modello da seguire". Dal palco di Pontida è arrivato anche il messaggio di Giuseppe Valditara. "Dedico un ricordo commosso a Sammy Basso, vorrei intitolare una scuola a questo meraviglioso ragazzo", ha dichiarato il ministro dell’Istruzione.