Verissimo, Pierpaolo Pretelli e il figlio con Giulia Salemi: "È la donna che sposerò"

Pierpaolo Pretelli, showman e volto noto della tv, si è raccontato nella puntata di oggi a “Verissimo” per parlare di come sta vivendo questo periodo in attesa di essere papà per la seconda volta. Infatti dopo Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero, è in arrivo il secondogenito per Pretelli e la sua attuale compagna Giulia Salemi, influencer e showgirl: “È un'emozione diversa da Leonardo perché già so quello che sto per vivere, sono più maturo” ha esordito Pierpaolo. “Con Giulia ho un equilibrio importante, ci siamo ritrovati dopo un momento complicato, è la donna giusta con cui mettere al mondo un bambino. Quando l'ho vista così con Leonardo ho capito che sarebbe stata la madre dei miei figli”, ha continuato.

Pretelli non si è precluso la possibilità di confermare future e ipotetiche nozze: “È lei la donna che sposerò, ma non vedo il matrimonio come una cosa senza la quale non si può continuare. Ora ci godiamo il momento".

Poi, l’ospite ha confidato a Silvia Toffanin che Giulia Salemi all'improvviso è cambiata: "Mi ha detto: ‘Voglio diventare mamma‘, aveva occhi diversi, ho percepito l’emozione”- ha detto. "Questo figlio l'abbiamo cercato, è frutto dell’amore”, ha confessato poi. Ecco quindi che l’ex velino ha svelato come lui e la Salemi hanno appreso della gravidanza: “Giulia ha avuto un po' di nausee e un po' di vomitini e ci si è accesa la lampadina. Nel primo test è risultata non incinta. Dopo alcune settimane abbiamo rifatto il test e ce l'abbiamo fatta, siamo esplosi di gioia”, ha raccontato.

Poi, un aneddoto simpatico: “Lei con l'intelligenza artificiale ha creato l'immagine di nostro figlio e lo ha messo come blocca schermo. Assomiglia solo a lei, secondo me non ha messo le cinque foto mie che erano richieste. Ma io spero sia tutto la mamma”, ha concluso.

Durante l’intervista, ovviamente, non è mancato un messaggio da parte di Giulia Salemi per il suo compagno: “Sei la mia persona preferita al mondo, sei il mio porto sicuro, sei il mio amante e ora sarai rifugio non solo per me ma anche per il nostro piccolino”- ha detto. Parole piene di amore e gioia quelle della Salemi, che ha concluso: “Sei una persona rara, un papà che ama, che cerca di essere presente in tutti i modi possibili. Non potevo avere un partner migliore per fare crescere il nostro piccolino e per costruire la nostra famiglia”.